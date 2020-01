„The Irishman“ mit nur einem Award – was sagt De Niro dazu?

Robert De Niro nimmt es mit Humor, dass der Film ‚The Irishman‚ nur einen einzigen Preis bei den diesjährigen Critics‘ Choice Awards erhielt.

Der Schauspieler, der neben Al Pacino, Harvey Keitel und Sebastian Manascalco in dem Krimi-Drama zu sehen ist, witzelte, dass er es nicht erwartet habe, dass ‚The Irishman‘ nur eine Auszeichnung mit nach Hause nimmt.

„Ich habe es ehrlich gesagt nicht erwartet“

Der Film von Martin Scorsese ging am Sonntagabend (12. Janaur) bei der Preisverleihung mit 14 Nominierungen, darunter als Bester Film, Bester Hauptdarsteller und Beste visuelle Effekte, ins Rennen. Am Ende bekam er jedoch nur den Preis in der Kategorie ‚Bestes Schauspielensemble‘.

Als der Hollywood-Star die Auszeichnung auf der Bühne abholte, schmunzelte er: „Danke, vielen Dank euch. Ich habe es ehrlich gesagt nicht erwartet an dieser Stelle, aber es ist großartig, wir sind alle sehr glücklich und dankbar.“ Sein Co-Star Pacino fügte noch eine Danksagung an den Regisseur hinzu:

„Zuletzt noch [Danke an Martin Scorsese], der diesen Cast zusammen gebracht hat und uns geholfen hat, zurecht zu finden.“ Verloren hat ‚The Irishman‘ in der Kategorie ‚Bester Film‘ gegen ‚Once Upon a Time… in Hollywood‚, während De Niro selbst sich gegen ‚Joker‚-Star Joaquin Phoenix in der Sparte ‚Bester Hauptdarsteller‘ geschlagen geben musste.

Weitere Gewinner des Abends sind Renée Zellweger (‚Beste Hauptdarstellerin‘), Brad Pitt (‚Bester Nebendarsteller‘) sowie Laura Dern (‚Beste Nebendarstellerin‘).

Hier die Liste der Gewinner (Auszug)

Bester Film

‚Once Upon a Time… in Hollywood‘

Bester Hauptdarsteller

Joaquin Phoenix – ‚Joker‘

Beste Hauptdarstellerin

Renée Zellweger – ‚Judy‘

Bester Nebendarsteller

Brad Pitt – ‚Once Upon a Time… in Hollywood‘

Beste Nebendarstellerin

Laura Dern – ‚Marriage Story‘

Beste Regie

Bong Joon Ho – ‚Parasite‘

Sam Mendes – ‚1917‘

Bestes Drehbuch (Original)

Quentin Tarantino – ‚Once Upon a Time… in Hollywood‘

Bestes Drehbuch (Adaptiert)

Greta Gerwig – ‚Little Women‘

Bestes Schauspielensemble

‚The Irishman“