Nach kurzer Krankheit The Jam: Schlagzeuger Rick Buckler ist mit 69 Jahren gestorben

Rick Buckler starb am 17. Februar in seiner Heimatstadt Woking. (ae/spot)

SpotOn News | 19.02.2025, 08:00 Uhr

Die Rockwelt trauert um eine Musiklegende: Rick Buckler, der The Jam mitgegründet hat, ist nach kurzer Krankheit gestorben. Er wurde 69 Jahre alt. Seine ehemaligen Bandmitglieder teilten emotionale Statements.

Rick Buckler (1955-2025), Schlagzeuger der legendären britischen Rockband The Jam, ist nach kurzer Krankheit am 17. Februar gestorben. Die traurige Nachricht teilten am Dienstag Sänger Paul Weller (66) und Gitarrist Bruce Foxton (69) in den sozialen Medien. Er wurde 69 Jahre alt.

Video News

"Unsere Träume weit übertroffen"

Sie bestätigten die Nachricht seines Todes in separaten Erklärungen. Paul Weller schrieb auf X (früher Twitter), er sei "schockiert" und "traurig". "Ich denke an unsere gemeinsamen Proben in meinem Schlafzimmer in der Stanley Road in Woking zurück. Wir haben unsere Träume weit übertroffen und was wir geschaffen haben, hat die Zeit überdauert. Mein tiefstes Mitgefühl gilt der gesamten Familie und allen Freunden."

Bruce Foxton teilte mit: "Rick war ein guter Kerl und ein großartiger Schlagzeuger, dessen innovative Schlagzeugmuster dazu beigetragen haben, unsere Songs zu formen." Er sei froh, "dass wir so viel zusammenarbeiten konnten".

Rick Buckler wurde in Woking geboren und lernte in der Schule Weller und Foxton kennen. Das Trio gründete Anfang der 1970er Jahre The Jam. Ihr Debütalbum "In the City" erschien 1977. Sie brachten insgesamt sieben Alben heraus, bevor sie sich 1982 trennten. Buckler legte Mitte der 90er Jahre eine Pause von der Musik ein, um als Zimmermann zu arbeiten. 2005 feierte er jedoch ein Comeback mit einer neuen Band, The Gift. Dieser schloss sich Bruce Foxton später an und sie tourten von 2007 bis 2009 zusammen. Auch unter dem Namen From The Jam traten sie mehrmals erneut zusammen auf.

Er sagte Tour wegen gesundheitlicher Probleme ab

Erst vor wenigen Wochen musste Rick Buckler seine Spoken-Word-Tournee aufgrund "anhaltender gesundheitlicher Probleme" absagen. Am 1. Februar veröffentlichte sein Team die Nachricht auf Facebook und teilte mit, dass dem Musiker geraten worden sei, "eine Pause einzulegen".

Rick Buckler hinterlässt seine Ehefrau Lesley und zwei Kinder.