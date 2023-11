Musik Ed Sheeran: Gemeinsamer Auftritt mit The Killers-Frontmann Brandon Flowers Ed Sheeran ist am Samstagabend (28. Oktober) gemeinsam mit dem The Killers-Frontmann Brandon Flowers in Las Vegas aufgetreten. Der englische Sänger holte Brandon als seinen besonderen Gast während seiner Show im Allegiant Stadium in Sin City auf die Bühne und lud den Star dabei zu einer gemeinsamen Interpretation des berühmtesten Hits der Band, ‚Mr Brightside‘, […]