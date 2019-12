The Killers: Das sind die Titel ihres neuen Albums

The Killers haben die Titelliste ihres anstehenden Albums „Imploding the Mirage“ veröffentlicht. Die Rockband, die aus Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer und Ronnie Vannucci Jr. besteht, gab im Oktober mit einer eher weniger aussagekräftigen Titelliste bekannt, dass sich die Fans auf ein neues Album freuen dürfen.

Auf dem Instagram-Account der Rocker tauchten Titel wie „Blowback“, „Party People“, „When Dreams Run Dry“ und „Dying Breed“ auf. Das heizte die Gerüchte an, dass diese Songs auch auf dem neuen Album erscheinen werden.

Die Band teilte nun auf Twitter ein Update der mysteriösen Titelliste. Das neue Posting vom vergangenen Sonntag zeigt die Aufteilung der Platte in eine „A-LISTE“, „B-LISTE“ und „C-LISTE“.

Neben Album kommt auch Tour

Der Nachfolger ihres Albums „Wonderful Wonderful“ aus dem Jahr 2017 erscheint im Frühling 2020, begleitet von einer großen Tour im Sommer. The Killers, die in diesem Jahr beim Glastonbury-Festival als Hauptact auftraten, werden bei ihrer Tournee unter anderem von Stars wie den Manic Street Preachers, Sam Fender und Blossoms unterstützt.

Brandon Flowers, Leadsänger der Band, enthüllte vor kurzem, dass die Musiker ihr neues Album hauptsächlich in Utah aufnahmen. Außerdem werden auf den neuen Tracks viele Synthesizer zu hören sein. In einem Interview mit dem „NME“ erklärte er: „In Utah verliebte mich zum ersten Mal in die Musik. Deshalb ist es interessant, wenn ich wieder dort bin. So höre ich die Musik dazu an dem passenden Ort.“