Musik The Kooks-Gitarrist mit gewagter Biopic-Meinung: ‚Es ist von Natur aus parteiisch‘

Bang Showbiz | 17.05.2025, 12:00 Uhr

Gitarrist Hugh Harris fordert, dass es erst Filme über Künstler geben sollte, nachdem sie verstorben sind.

The Kooks-Gitarrist Hugh Harris findet, dass Bands erst dann Biopics gewidmet werden sollten, wenn alle Mitglieder verstorben sind.

In den vergangenen 20 Jahren wurden zahlreiche gefeierte Filme über Musikstars veröffentlicht – darunter ‚Walk the Line‘ über Johnny Cash, ‚Rocketman‘ über Elton John und ‚Bohemian Rhapsody‘ über Queen und den verstorbenen Frontmann Freddie Mercury, für dessen Darstellung Rami Malek einen Oscar als bester Hauptdarsteller gewann.

Hugh ist jedoch der Meinung, dass über keine Band oder keinen Solokünstler ein Film gedreht werden sollte, solange diese noch leben – denn ein solcher Film sei von Haus aus voreingenommen. In einem Interview mit der Website ‚Contact Music‘ sagte er: „Es geht nicht, seine eigene Geschichte zu schreiben – man muss erst tot sein! Man kann nicht am Leben sein und seine eigene Biografie schreiben, denn Geschichte ist von Natur aus parteiisch zugunsten derjenigen, die sie erzählen.“

Der Musiker forderte: „Ich finde, es sollte ein Komitee geben, das einem die Erzählung der eigenen Geschichte aus der Hand nimmt.“

Hughs Bandkollege Luke Pritchard sieht das nicht ganz so streng – er könnte sich durchaus vorstellen, dass ihn ein bekannter Hollywood-Star in einem Biopic über The Kooks verkörpert. Der Sänger scherzte: „Timothée Chalamet kann mich gerne spielen!“

Der ‚Naïve‘-Interpret glaubt, dass Chalamet die passende Besetzung wäre, da er gerade Bob Dylan in ‚Like A Complete Unknown‘ spielte – und Luke eine auffällige optische Ähnlichkeit mit der Folk-Ikone besitzt. Mit einem Augenzwinkern merkte er an: „Ach, wenn ich doch nur schauspielern könnte!“