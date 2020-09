15.09.2020 20:54 Uhr

„The Mandalorian“: Erster Trailer zur zweiten Staffel veröffentlicht

Da ist er endlich, der erste Trailer zur anstehenden zweiten Staffel von "The Mandalorian". Mehr denn je im Zentrum: das ungleiche Gespann Kopfgeldjäger/Kind.

Die ersten Bilder zur zweiten Staffel von „The Mandalorian“ haben unlängst die Runde gemacht, nun grüßt die weit, weit entfernte „Star Wars“-Galaxis auch endlich mit dem ersten Trailer zu den neuen Folgen. Der deutet an, dass die Bindung zwischen Titelheld Din Djarin (Pedro Pascal, 45) und Baby Yoda alias „das Kind“ eine neue Stufe erreicht und zudem auch die Jedi endlich mehr und mehr in Erscheinung treten werden.

„Zeig mir den einen, dessen Sicherheit solch eine Zerstörung rechtfertigt“, ist eine Frauenstimme per Voice-Over zu hören. In diesem Moment tritt der Mandalorianer aus dem Schatten, an seiner Seite schwebt der putzige Fanliebling, dem diese Worte gewidmet sind. „Du musst es wieder zu den seinen bringen“, lautet die unmissverständliche Mission aus dem Off. Soll heißen: zu einem „Orden von Zauberern, genannt Jedi.“

Begeisterungsstürme löst diese Aufgabe zwar nicht bei Din Djarin aus – „Du erwartest, dass ich die Galaxis absuche und dieses Geschöpf dann einem Volk von feindlichen Zauberern übergebe?“ Dennoch macht er seinen Willen mehr als deutlich, Baby Yoda bis aufs Äußerste zu beschützen: „Wo ich hingehe, geht er auch hin.“ Unterstrichen wird diese Aussage von einer schnellen Sequenz an beeindruckenden Actionszenen, durch die sich der Mandalorianer und „das Kind“ ab 30. Oktober schlagen (und schießen) müssen.

(stk/spot)