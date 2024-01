Film ‚The Mandalorian‘-Film ‚The Mandalorian + Grogu‘ in Arbeit

Bang Showbiz | 10.01.2024, 12:00 Uhr

Ein ‚The Mandalorian‘-Film soll auf die große Leinwand kommen.

LucasFilm verkündete, dass der Schöpfer der Disney+-Serie, Jon Favreau, das Projekt ‚The Mandalorian + Grogu‘ inszenieren und produzieren wird.

Derzeit ist jedoch noch nicht bestätigt worden, ob Pedro Pascal seine Rolle des Kopfgeldjägers Din Djarin für den Film erneut aufnehmen wird. Über den neuen Film verriet Jon in einem Statement: „Ich habe es geliebt, Geschichten zu erzählen, die in der reichen Welt spielen, die George Lucas erschaffen hat. Die Aussicht, den Mandalorianer und seinen Lehrling Grogu auf die große Leinwand bringen zu können, das ist etwas äußerst Aufregendes.“ Als der Produzent wird er von der LucasFilm-Präsidentin Kathleen Kennedy und von dem Chief Creative Officer Dave Filoni unterstützt werden. Kathleen fügte hinzu: „Jon Favreau und Dave Filoni haben zwei neue und beliebte Charaktere in ‚Star Wars‘ eingeführt und diese neue Geschichte wird perfekt auf die große Leinwand passen.“ Eine vierte Staffel von ‚The Mandalorian‘ befindet sich derzeit in Arbeit, wobei der Film wahrscheinlich der erste Streifen im ‚Star Wars‘-Universum seit ‚Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers‘ von 2019 sein wird. Im November sprach ‚Ahsoka‘-Regisseur Dave über seine Begeisterung wegen seiner neuen Rolle bei Lucasfilm, die es ihm möglich machte, von Beginn an an allen Projekten der ‚Star Wars‘-Welt mitwirken zu können.