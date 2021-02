05.02.2021 20:40 Uhr

„The Masked Singer“: Das Quokka ist in der vierten Staffel dabei

"The Masked Singer" geht am 16. Februar in eine neue Runde. Jetzt hat ProSieben eine neue Maske enthüllt: Das Quokka wird als goldiger Nager aus Australien die Bühne unsicher machen.

Die ProSieben-Maskenshow „The Masked Singer“ startet am 16. Februar in die vierte Staffel (jeden Dienstag live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Nachdem der Sender das Einhorn, den Monstronaut und den Dinsosaurier als neue Masken vorgestellt hatte, hat er jetzt Zuwachs angekündigt. Zu den drei Masken gesellt sich das Quokka.

„Mit seinen Turntables macht er die Nacht zum Tag und feiert auf der ‚The Masked Singer‘-Bühne ab“, kündigt ProSieben den Neuzugang an. Der goldige Nager aus Australien mit der handgegossenen Poser-Kette hinterlasse in seinen maßgefertigten Goldleder-Schuhen in Größe 76,5 große Fußspuren. Der Sender wird bis zum Start der Show noch sechs weitere fantasievolle Masken enthüllen, unter denen sich erneut Promis auf die Bühne wagen und anonym ihr Gesangstalent unter Beweis stellen müssen.

Party-Time: Als DJ Security macht DAS QUOKKA die Nacht zum Tag und feiert ab 16. Februar bei The #MaskedSinger pic.twitter.com/5l7xZCCAKK — ProSieben (@ProSieben) February 5, 2021

(jom/spot)