19.10.2020 22:20 Uhr

„The Masked Singer“: Diese Promis wurden schon enttarnt?

Die 3. Staffel „The Masked Singer" startet in eine neue Runde mit fantastischen Kostümen und der Frage: wer steckt hinter der Maske? Zehn neue Promis wurden für die Shows engagiert und in zehn neue Kostüme gesteckt, in denen sie die Performance ihres Lebens abliefern sollen. Natürlich ist eigentlich alles streng geheim, nur drei Personen wissen, welcher Star hinter welcher Maske steckt. Aber: Wurden die ersten Stars schon von den Fans enttarnt?

Es ist wohl eines der größten Rätsel im TV und eigentlich auch das wohl best gehütete, dennoch haben die Fans schon so ihre Theorien, wer sich hinter den zehn neuen Masken bei „The Masked Singer“ verbergen könnte. Mittlerweile sind alle zehn Kostüme der diesjährigen Staffel bekannt und sollen angeblich einige Hinweise auf den Star darunter geben.

Erste Andeutungen gab es bereits auf dem Instagram-Profil des Senders ProSieben. Dort wurden die Kostüme nach und nach vorgestellt, so dass die Follower schon fleißig austauschen konnten, wer sich wohl darunter verbirgt.

Das Alpaka

Das Alpaka ist eines der zehn neuen Kostüme, denen dank der Hingabe der Gewandmeisterinnen und einer menge detailreicher Handarbeit Leben eingehaucht wurde. Es wird als ein echter Influencer beschrieben, der immer am Puls der Zeit ist. Das will der wuschelige Paarhufer vor allem mit wechselnden Outfits und immer neuen Styles unter Beweis stellen.

Ob sich unter der Maskerade wohl auch ein echter Influencer versteckt? Die Fans schwanken noch etwas. Während die einen meinen, dass es sich um Entertainer Riccardo Simonetti (27) handeln würde, finden die anderen, dass sich Julian Claßen (27), Ehemann der Beauty-YouTuberin Bibi Claßen, in dem rund fünf Kilo schweren Kostüm verstecken könnte.

Das Erdmännchen

Das niedliche Kostüm der Frau Erdmann, ihres Zeichens Kiosk-Besitzerin, sorgt ebenfalls für Spekulationen. Besonders die Kleidung bürge Rückschlüsse, da sind sich die Fans einig. Während die einen auf Moderatorin Enie van de Meiklokjes (46) tippen, sind sich andere sicher, dass eine andere prominente Dame aus der selben Zunft unter der Maske steckt: Ruth Moschner (44).

Für die Netzgemeinde käme außerdem noch jemand ganz anderes in Frage – Bundeskanzlerin Angela Merkel. Eine ganz vage Vermutung unsererseits ist jedoch, dass das 66-jährige Staatsoberhaupt wohl gerade anderweitig Beschäftigt sein dürfte, aber man weiß ja nie. Auch das Rateteam gab zum Erdmännchen schon seine Vermutungen ab. Sonja Zietlow (52), die im Vorjahr als süße Hasendame begeisterte, ist der Meinung, dass sich im Kostüm eine Schauspielerin verbergen könnte. Bülent Ceylan (44), der im letzten Jahr den Engel gab, wird da gleich schon konkreter. Er tippt auf Model Fiona Erdmann (32) oder Rennrodlerin Susi Erdmann (52).

Die Biene

Auch die Bienenkönigin verführte die Fans von „The Masked Singer“ schon zum Raten. Im neun Kilo schweren Gewand der liebevollen Mutter und inbrünstigen Umweltschützerin soll sich angeblich eine Frau verstecken, so die Fans. Dabei einigte sich die Community bisher aus zwei Namen: Moderatorin Cathy Hummels (32) und YouTuberin Dagi Bee (26).

Die beiden Damen kamen den Fans aber nicht nur optisch in den Sinn, sondern aufgrund ihrer Namen. Dabei erinnere sie Hummels an die Hummel und Dagis ausgedachter Nachname Bee ist ganz klar das englische Wort für Biene. Für Cathy spräche außerdem, dass sie bereits Mutter eines Sohnes ist, der den Namen Ludwig (2) trägt. Weiterhin interessieren sich beide Promi-Frauen sehr für die Umwelt und seien daher gut geeignet sich als Biene auszugeben.

Der Frosch

Der Frosch wird als echter Playboy beschrieben, die Frosch-Ladies sollen ihm gar zu Füßen liegen. Für das Kostüm der muskulösen Amphibie kommen den Fans ebenfalls schon prominente Herren in den Sinn. Zum Einen käme für die Community Schauspieler Elyas M’Barek (38) in Frage, aber auch Mr. Mauerfall David Hasselhoff (68) steht in der engeren Auswahl der Fans. Beiden haftet das Image des Playboy nicht erst seit gestern an.

Da das auch in der Persona des mit 5.000 Swarovski-Steinen besetzten und fünf Kilo schweren Kostüms steht, könnte das schon der Hinweis auf einen der beiden Herren sein, den die Followerschaft erkannt hat? Wer nun tatsächlich in den Kostümen steckt, bleibt weiterhin lediglich eine Vermutung. Es will ja auch niemand den Spaß verderben, am Erraten des wohl größten TV-Geheimnis dieser Tage. Die Auflösung gibt es ab dem 20. Oktober immer dienstags live bei „The Masked Singer“ auf ProSieben.