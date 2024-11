Elfte Staffel hat begonnen „The Masked Singer“: Dieser Sportstar wurde zum Auftakt demaskiert

Das Nashorn wurde demaskiert - hervor kam Pascal "Pommes" Hens. (stk/spot)

SpotOn News | 24.11.2024, 09:23 Uhr

Die neue Staffel von "The Masked Singer" ist bereits um einen Promi ärmer. Die richtige Profession des Stars hinter dem Nashorn tippte eines der Rateteams sogar.

Die elfte Staffel der kunterbunten Gesangs- und Rateshow "The Masked Singer" ist gerade erst losgegangen, da musste der erste Promi schon die Maske fallen lassen. Als Erstes traf es das goldene Bling-Bling-Nashorn, das sich als ein berühmter deutscher Ex-Handballspieler entpuppte.

Es handelte sich jedoch nicht um Stefan Kretzschmar (51), wie das Rateteam Palina Rojinski (39) und Rea Garvey (51) im Vorfeld der Demaskierung vermutet hatten. Noch weiter waren Yvonne Catterfeld (44) und Kamrad (27) von der wahren Identität des Nashorns entfernt, die auf Schauspieler Ralf Moeller (65) getippt hatten. Nein, in Wirklichkeit schälte sich Samstagabend (23. November) Pascal "Pommes" Hens (44) aus dem Kostüm.

"Schon schmerzhaft" sei die Tatsache, als erster Teilnehmer aus dem ungewöhnlichen Gesangswettbewerb auszuscheiden, so Hens. "Als Sportler ist man sehr ehrgeizig und egal, was ich gemacht habe, ich habe immer versucht, das Bestmögliche rauszuholen." Wohl wahr: Hens ist nach seiner aktiven Karriere bereits in diversen TV-Formaten aufgetreten und sorgte dort mitunter für Furore. So hatte er etwa 2019 völlig überraschend die 12. Staffel von "Let's Dance" gewonnen. Auch bei der "Promi Darts WM" 2020 triumphierte er und besiegte im darauffolgenden Jahr Ex-Fußballer Kevin Großkreutz bei "Schlag den Star".

Es wäre nächste Woche "Hot in Here" geworden

"Ich hätte mich echt auf die nächste Woche gefreut" – dann hätte er "Hot in Here" von Nelly (50) dargeboten. Warum es am Ende nicht für mehr gereicht hat, begründete er wie folgt: "Das Problem war wirklich, dass man ein bisschen 'überpaced'. Wenn man hier steht und dann das Publikum auf einmal da ist, dann will man nochmal mehr raushauen, als schon in der Probe – dass dann die ohnehin noch nicht so perfekt ausgebildete Stimme noch ein bisschen schlechter wird, habe ich etwas vernachlässigt."

In der nächsten Ausgabe werden dann nur noch neun verhüllte Promis auftreten. Eine Schippe drauflegen muss dann die Maske Willy W. Der blaue Plüsch-Fan musste neben dem Nashorn in Folge eins von "The Masked Singer" zittern, rettete sich aber knapp in die nächste Runde.