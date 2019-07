„The Masked Singer“ Folge 4: Steckt Bülent Ceylan hinter dem Engel?

Donnerstag, 18. Juli 2019 19:15 Uhr

Die Drei-Stunden-Rätselei „The Masked Singer“ geht heute Abend in die vierte Runde. Wer verbirgt sich hinter dem prominenten Rate-Gast in der vierten Ausgabe der etwas bizarren Kostümshow heute um 20.15 Uhr live auf ProSieben? Wir fassen den aktuellen Stand der Dinge zusammen.

Und hier die derzeitigen Spekulationen über die Identitäten der Masken des Rateteams und aus dem Netz:

– Der Astronaut: James Arthur (Faisal Kawusi), Adel Tawil (Collien Ulmen-Fernandes), Max Mutzke, Andreas Bourani (Online-Ratespiel auf themaskedsinger.de), Laith Al-Deen (Max Giesinger)

– Das Eichhörnchen: Evil Jared Hasselhoff, Samu Haber (Online-Ratespiel), Markus Schenkenberg (Ruth Moschner), Alec Völkel (Max Giesinger)

– Der Engel: Tom Beck (Ruth Moschner), Bülent Ceylan (Max Giesinger), Till Lindemann, Campino, der Graf (Online-Ratespiel)

– Der Grashüpfer: Mirko Nontschew (Ruth Moschner), Jan Josef Liefers, Jerome Boateng (Online-Ratespiel), Gil Ofarim (Collien Ulmen-Fernandes)

– Der Kudu: Joko Winterscheidt (Ruth Moschner), Steven Gätjen (Max Giesinger), Daniel Aminati, Detlef Soost (Online-Ratespiel)

– Das Monster: Evelyn Burdecki (Max Giesinger), Sarah Lombardi, Maite Kelly (Online-Ratespiel), Susi Kentikian (Collien Ulmen-Fernandes)

– Der Panther: Vanessa Petrou (Collien Ulmen-Fernandes), Martina Hill, Sophia Thomalla (Online-Ratespiel), Stefanie Hertel (Ruth Moschner)

„The Masked Singer“: Die hier sind raus

Ex-„No Angels“-Sängerin Lucy Diakovska als Oktopus

Ex-„GZSZ“-Star Susan Sideropoulos als Schmetterling

TV- und Filmschauspieler Heinz Hoenig als Kakadu

„The Masked Singer“ immer donnerstags, 20:15 Uhr, LIVE auf ProSieben und Joyn.

Folge verpasst? sixx zeigt die aktuelle „The Masked Singer“-Ausgabe immer direkt einen Tag nach der Ausstrahlung, freitags, um 20:15 Uhr.