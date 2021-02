„The Masked Singer“: Kann Smudo die Hinweise richtig deuten?

21.02.2021 11:28 Uhr

Fanta-4-Sänger Smudo eilt zur Verstärkung: Er nimmt in Folge zwei von "The Masked Singer" am Ratepult Platz und weiß, "was Phase ist".

Hip-Hopper Smudo (52, „Rudi“) ist „ein bisschen aufgeregt“. Der Musiker der Fantastischen Vier unterstützt Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) in der zweiten Folge der ProSieben-Show „The Masked Singer“ als Rategast. Was ihn am Dienstag (23. Februar, 20:15 Uhr) vor Ort erwartet, könne er nach eigener Angabe noch nicht einschätzen. „Ich bin noch nicht sicher, ob ich in der Lage bin, tatsächlich herauszufinden, wer hinter den Masken steckt“, sagt er. Unvorbereitet stelle er sich der Herausforderung aber nicht.

Smudo habe sowohl die erste Show gesehen als auch „schon ein paar Theorien entwickelt“. Er wisse demnach, „was Phase ist“. Anders sah es in der Auftaktfolge aus. Weder Moschner und Garvey noch ihr prominenter Rategast Carolin Kebekus (40) hatten geahnt, dass sich unter dem Schweinchenkostüm eine der wohl bekanntesten Sportmoderatorinnen Deutschlands verbirgt: Katrin Müller-Hohenstein (55). Weiterhin im Rennen sind der Dinosaurier, das Einhorn, der Flamingo, das Küken, der Leopard, der Monstronaut, das Quokka, die Schildkröte und der Stier.

(cos/spot)