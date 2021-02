„The Masked Singer“-Schildkröte: Florian Silbereisen oder Johnny Depp?

17.02.2021 13:41 Uhr

Wer steckt hinter der Schildkröte bei "The Masked Singer"? Nach dem ersten Show-Abend sind Florian Silbereisen oder Johnny Depp heiße Favoriten.

Wer steckt hinter der „The Masked Singer„-Schildkröte? Gesanglich top, inspirierte seine Performance am Dienstagabend zu spannenden Spekulationen. Moderator, Sänger und „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen (39) wird gemutmaßt. Gleiches gilt für Schauspieler, Sänger und „Fluch der Karibik“-Star Johnny Depp (57). Doch ein dritter Name taucht vor allem in den Sozialen Netzwerken besonders oft auf: Sänger Thomas Anders (57) steht auf Instagram hoch im Kurs.

„100% Thomas Anders!!!!!!!“, schreibt eine Userin. „Ich bin bei Thomas Anders“, formuliert es eine andere. „Thomas Anders!! Definitiv!“, stimmt ein weiterer Follower ein. Vereinzelt gibt es noch ein paar andere Tipps: „Steffen Henssler… die Indizien sprechen für einen Koch“. Dass der Schildkrötenauftritt gelungen ist, darin sind sich die Follower in jedem Fall einig. „Endlich mal eine klasse Performance, gutes Kostüm… Und die Stimme erst“, wird unter seinem Bild geschwärmt. „Ich glaube wir haben unseren Sieger“, fasst einer anderer zusammen.

(ili/spot)