"The Masked Singer": Thomas Anders ist die Schildkröte

23.03.2021 18:30 Uhr

Die erste Staffel von "The Masked Singer 2021 ist zu Ende. In der letzten Show wird enthüllt: Wer ist Dinosaurier? Wer der Flamingo? Welcher Popstar steckt im Schildkröten Kostüm? Und wer verzaubert Leopard mit seiner Stimme?

More than Seemannsgarn. Unter dem sagenumwobenen Panzer der Piraten-Schildkröte stecken viele, viele Jahre Erfahrung auf hoher See. So einen alten Haudegen bringt auch ein vorlauter Papagei nicht aus der Ruhe. Und so marschiert die Schildkröte souverän von Show zu Show bis ins Finale. Wie schlägt sich der Kapitän in der letzten Schlacht? Aktuelle Tipps von Community und Rateteam: Axel Prahl, Thomas Anders, Roland Kaiser, Jan Josef Liefers.

Wir legen uns fest: Thomas Anders. Man merkt es an der Stimme. Er bewältigt viele Facetten von Popsongs und man hört die jahrzehntelange Rampensau-Erfahrung geradezu heraus!

Besondere Merkmale der Schildkröte

Gewicht: 10 Kilo

Zeitaufwand: 400 Stunden

„Der Panzer muss stabil aussehen, darf aber nicht so schwer sein. Deshalb haben wir hier mit Eva Foam, einem starken, flexiblen und formbarer Schaumstoff, gearbeitet und mit Muscheln, Sand, Paillettenstoff und Münzen dekoriert. Uns war wichtig, dass sie wie eine echte Wasserschildkröte aussieht.“ (Gewandmeisterin Alexandra Brandner)

Das ist Thomas Anders

Beamtensohn Thomas Anders kam 1963 in dem kleinen Dörfchen Mörz in der Nähe von Koblenz als Bernd Weidung auf die Welt. Bereits als Kind zog es ihn auf die Bühne und so nahm er an zahlreichen Gesangs-Talentwettbewerben teil.

Nach seinem Abitur studierte Anders mehrere Semester Germanistik und Musikwissenschaften. 1984 gründete der Sänger mit seinem damaligen Produzenten Dieter Bohlen das Erfolgs-Duo Modern Talking (naja es war umgekehrt) und besiegelte damit seinen Durchbruch im Show-Geschäft. Bis zur Auflösung 2003 haben die beiden rund 125 Millionen Tonträger verkauft. Zwischendurch hatte das Duo nach einer Trennung von 1987 von 1998 an nochmal eine megaerfolgreiche Reunion hingelegt.

Seit dem ist Thomas Anders als Solo-Künstler und ZDF-Moderator unterwegs. Im April 2017 veröffentlichte Anders sein erstes komplett deutschsprachige Album „Pures Leben“. Und seitdem hat er mit deutschem Schlager Erfolg.

Der 58-Jährige ist seit 2000 mit seiner Frau Claudia Hess verheiratet.

Thomas Anders: Seine Soloalben

1989 – Different

1991 – Whispers

1992 – Down on Sunset

1992 – For Your Love

1993 – When Will I See You Again

1994 – Barcos de Cristal

1995 – Souled

1997 – Live Concert

2004 – This Time

2006 – Songs Forever

2010 – Strong (Russland)

2011 – Two (Anders I Fahrenkrog)

2016 – History

2017 – Pures Leben

2018 – Ewig mit dir