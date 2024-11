Anfang 2025 geht es weiter „The Night Agent“: Startdatum für zweite Staffel steht fest

Anfang 2025 ist "The Night Agent" zurück. (jom/spot)

SpotOn News | 13.11.2024, 23:46 Uhr

Die zweite Staffel "The Night Agent" hat einen Starttermin. Netflix hat jetzt bekannt gegeben, wann sich die Fans im kommenden Jahr auf neue Folgen freuen können.

Gabriel Basso (29) ist bald wieder als FBI-Agent bei Netflix zu sehen: Der Streamingdienst hat am Mittwoch (13. November) bekannt gegeben, dass die zweite Staffel "The Night Agent" ab 23. Januar 2025 verfügbar sein wird.

Mysteriöse Organisation wird zur Herausforderung

Die Action-Thriller-Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Matthew Quirk (44) und dreht sich um den FBI-Agenten Peter Sutherland, gespielt von Basso. Er arbeitet im Weißen Haus und erhält eines Tages einen Telefonanruf, der ihn in eine gefährliche Verschwörung hineinzieht. Nachdem er in der ersten Staffel die Präsidentin rettete, führt ihn seine Beförderung zum Night Agent in der zweiten Staffel in die Welt der Geheimorganisationen. "Man braucht das gewisse Etwas, um ein guter Night Agent sein zu können", heißt es in einem actiongeladenen Teaser, der bereits einige gefährliche Situationen für Sutherland aufzeigt.

Die erste Staffel von "The Night Agent" war laut Netflix im vergangenen Jahr die meistgesehene englischsprachige Serie auf dem Streamingdienst. "Mit über 987 Millionen Views in den ersten 91 Tagen nach Launch steht 'The Night Agent' weiterhin auf Platz 7 der beliebtesten englischen Serien", heißt es in einer Mitteilung. Kein Wunder also, dass die Erfolgsserie nach der ersten Staffel weitergeführt wurde und noch vor dem Start der zweiten auch eine dritte Staffel spendiert bekommen hat. Das gab der Streamingdienst am 9. Oktober bekannt.

"Damit wir unserem großartigen Publikum bald weitere atemberaubende Peter-Sutherland-Abenteuer liefern können, haben wir unermüdlich am Drehbuch zu Staffel drei gearbeitet", wird Serienschöpfer Shawn Ryan (58) zitiert. Die dritte Staffel soll Ende dieses Jahres in Produktion gehen.