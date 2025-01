Neue Konzerte The Rolling Stones: Vier Shows in London geplant?

Die Rolling Stones - Ronnie Wood, Sir Mick Jagger und Keith Richards (v.l.) - spielen angeblich vier London-Konzerte. (ili/spot)

SpotOn News | 22.01.2025, 13:41 Uhr

Die Rolling Stones kehren nach drei Jahren Pause angeblich für vier Konzerte nach London zurück. Die Shows im Tottenham Hotspur Stadium sollen Teil ihrer neuen Europatournee sein.

Die Rolling Stones (seit 1962) lassen angeblich ihre heimischen Fans nicht länger warten: Wie "Mail Online" unter Berufung auf einen Insider meldet, soll die legendäre Rockband vier Konzerte im Londoner Tottenham Hotspur Stadium planen. Es wären dann ihre ersten Auftritte in Großbritannien seit 2022, als sie zwei umjubelte Konzerte im Hyde Park gaben.

Die Band um Sir Mick Jagger (81), Keith Richards (81) und Ronnie Wood (77) könnte damit ihre erfolgreiche "Hackney Diamonds"-Tour nach Europa bringen. Bereits im vergangenen Jahr begeisterten die Stones das US-amerikanische Publikum mit ausverkauften Shows von Houston bis Missouri.

Europatour mit Rekordeinnahmen?

"Mick, Keith und Ronnie können es kaum erwarten, die Show zum britischen Publikum zu bringen", verriet der Insider. "Sie haben monatelang geplant und sind ganz ungeduldig, wieder auf Tour zu gehen und das zu tun, was sie am besten können – auftreten." Die offizielle Ankündigung der Band wird in den kommenden Wochen erwartet. Neben den Londoner Shows sind angeblich auch Konzerte in anderen europäischen Städten wie Barcelona, Rom, Amsterdam und Paris geplant.

Bemerkenswert könnten auch die Einnahmen der "Hackney Diamonds"-Tour werden: Mit durchschnittlich 10,3 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 12,2 Mio. Euro) pro Abend überträfe die legendäre Band sogar Popstar Taylor Swifts (35) rekordverdächtige "Eras Tour". Die Stones verlangen im Durchschnitt 250 Pfund (296 Euro) pro Ticket – deutlich mehr als Swift mit 180 Pfund (213 Euro).

Wie es zum Vergleich weiter heißt, liegen die Stones mit ihren Konzerteinnahmen pro Abend 40 Prozent über der britischen Band Coldplay (seit 1997) und sie verdienen auch fast fünfmal so viel wie US-Superstar Madonna (66).

Die 18 Shows der aktuellen Rolling-Stones-Tour waren in Rekordzeit ausverkauft.