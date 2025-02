Alternative-Ikonen kündigen Tour an The Smashing Pumpkins kommen im Sommer nach Deutschland

Billy Corgan bei einem Konzert im September 2024 in Los Angeles. (dr/spot)

SpotOn News | 10.02.2025, 13:22 Uhr

Nach ihrem erfolgreichen Album "Aghori Mhori Mei" kehren The Smashing Pumpkins im Sommer 2025 nach Deutschland zurück. Die Alternative-Ikonen rund um Sänger und Mastermind Billy Corgan spielen hierzulande insgesamt drei Open-Air-Shows.

Fans der Alternative-Rockband The Smashing Pumpkins dürfen sich 2025 auf drei Termine in Deutschland freuen. Die Formation um Frontmann, Sänger und Mastermind Billy Corgan (57) hat drei Deutschland-Konzerte im August angekündigt. Die Band wird dabei ausschließlich in historischen Locations auftreten.

Video News

Am 3. August macht die Gruppe Station im Schloss Ludwigsburg, am 5. August folgt ein Auftritt auf dem Bonner Kunst!Rasen und den Abschluss bildet am 6. August ein Konzert in der Zitadelle Spandau in Berlin. Weitere bereits bestätigte Europa-Termine sind am 27. Juli in Plovdiv (Bulgarien), am 30. Juli in Segrate, am 1. August in Rom (beides Italien) und am 16. August in Trondheim (Norwegen).

Neues Line-up, alter Sound

Auf der Bühne präsentieren sich The Smashing Pumpkins mittlerweile in der Regel zu sechst. Nach einer öffentlichen Stellenausschreibung verstärkt seit dem vergangenen Jahr Gitarristin Kiki Wong (35) die Band, die den langjährigen Gitarristen Jeff Schroeder (51) ersetzte. Am aktuellen Album "Aghori Mhori Mei", das im August 2024 erschien, war Wong allerdings noch nicht beteiligt.

Das 13. Studioalbum der Band bezieht sich bewusst auf die großen Erfolge der 1990er Jahre. "Wir wollten wieder mehr an unsere Klassiker 'Siamese Dream' und 'Mellon Collie And The Infinite Sadness' anknüpfen", erklärte Corgan bei der Album-Ankündigung. Die neuen Lieder sind wieder deutlich rockiger und weniger experimentell als die Vorgängerwerke in den letzten Jahren.

Ticket-Vorverkauf startet gestaffelt

Fans haben mehrere Möglichkeiten, sich Tickets für die Shows zu sichern. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, dem 14. Februar, um 10 Uhr. Bereits am Mittwoch können sich O2-Kunden im Rahmen eines Pre-Sales Karten sichern. Die Band selbst bietet zudem einen Artist-Pre-Sale ab Dienstag, dem 11. Februar, 10 Uhr an.

The Smashing Pumpkins zählen zu den einflussreichsten Alternative-Bands aller Zeiten. Seit ihrer Gründung 1988 in Chicago verkauften sie weltweit über 30 Millionen Platten. Die Band wurde mit zwei Grammy Awards, sieben MTV Video Music Awards und einem American Music Award ausgezeichnet. Ihr Album "Mellon Collie and the Infinite Sadness" erreichte sogar Diamant-Status.