„The Taste“: Diese Veränderungen bringt die achte Staffel

Ready for some #curves in the kitchen ? Ich freu mich so auf meine Alphaköche! ?? bald geht’s looooos! • @thetastesat1 @frank_rosin, @timraueofficial, @alexander_herrmann_offiziell – passt gut auf. An unserer neuen Moderatorin @angelina.kirsch kann man sich leicht verbrennen. ?? Die neue Staffel "The Taste" – ab 2. September um 20:15 Uhr in @sat.1! #thetaste2020 #thetaste #angelinakirsch #moderatorin #frauenpower