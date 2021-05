„The Tonight Show“: Jimmy Fallon bekommt Fünfjahresvertrag

Jimmy Fallon wird weiterhin durch die "Tonight Show" führen (wue/spot)

17.05.2021 21:52 Uhr

Mindestens fünf weitere Jahre wird Jimmy Fallon die erfolgreiche "Tonight Show" moderieren. Sie gilt als eine der erfolgreichsten Late-Night-Shows der Welt.

Moderator und Komiker Jimmy Fallon (46) wird mindestens fünf weitere Jahre die „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ moderieren. Das habe der US-Sender NBC nun während einer Präsentation laut eines Berichts des Branchenmagazins „Variety“ bekannt gegeben. Demnach soll Fallon schon vor einiger Zeit einen neuen Fünfjahresvertrag unterzeichnet haben.

Andere Shows zuletzt beliebter

Die „Tonight Show“ gilt als eine der erfolgreichsten Late-Night-Shows der Welt, auch wenn andere Formate zuletzt beliebter bei den US-Zuschauern waren. Laut des Berichts hätten etwa mehr Menschen bei „The Late Show with Stephen Colbert“ und „Jimmy Kimmel Live“ eingeschaltet. Fallons Job sei aber nie in Gefahr gewesen und auch eine Absetzung des Formats komme für den Sender demnach nicht in Frage.

Fallon moderiert die „Tonight Show“ seit Anfang 2014. Zu seinen Vorgängern zählen legendäre US-Talker wie Johnny Carson (1925-2005) und Jay Leno (71). Auch Conan O’Brien (58) war kurzzeitig als Moderator des Formats zu sehen.