Comeback für drei Coaches „The Voice of Germany“: 14. Staffel startet Ende September

Samu Haber, Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Kamrad (v.l.) kämpfen um die besten Talente. (jom/spot)

SpotOn News | 14.08.2024, 13:06 Uhr

"The Voice of Germany" startet im Herbst in die 14. Staffel. Jetzt steht auch fest, wann die Musikshow genau zurückkehren wird.

Eine der beliebtesten Musikshows kehrt zurück: Die 14. Staffel von "The Voice Of Germany" hat mit Samu Haber (48), Yvonne Catterfeld (44) und Mark Forster (41) drei Rückkehrer und mit Kamrad (27) einen Coach-Neuling im Gepäck. Jetzt steht fest, wann die vier im TV zu sehen sind.

"The Voice of Germany" startet am 26. September (donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben sowie freitags um 20:15 Uhr in Sat.1 und jeweils auf Joyn) in die Blind Auditions. Dann werden sich die Coaches auf ihre roten Stühle begeben und sich nur zu den Kandidatinnen und Kandidaten umdrehen, wenn sie durch das Hören der Stimme von deren Talent überzeugt sind. Wenn mehrere Coaches sich umdrehen, muss die Sängerin oder der Sänger entscheiden, in welchem Team er oder sie auf dem Weg ins Finale sein möchte.

"Ich kenne nichts, was so intensiv und energetisch wie 'The Voice of Germany' ist", erklärt Yvonne Catterfeld in einem Statement zu ihrer Rückkehr in die Show. "Um einen herum spürt man all die Emotionen von Aufregung, Begeisterung bis hin zu Enttäuschung, wenn es mal nicht klappt", sagt die Sängerin und ergänzt mit einem Lachen: "Dazu quasseln die Jungs die ganze Zeit. Ich kenne nichts Vergleichbares und habe direkt 'Ja, klar!' gesagt, als ich gefragt wurde, zurückzukommen."

Ein "ausgewachsener Coach-Fight" zur Premiere

Sänger Mark Forster hat sich eine Taktik mit Augenzwinkern für sein Comeback zurechtgelegt: "Ich hole die besten Talente in mein Team, indem ich lauter bin als Yvonne, so schnell rede, dass mich Samu nicht versteht und so hart wie möglich daran arbeite, dass keiner merkt, wer Kamrad eigentlich ist." Sein finnischer Kollege Samu Haber weiß, dass ihm seine Kampfkunst-Erfahrung im Kampf gegen seine Mitcoaches nicht helfen wird: "Martial Arts und die Coach-Fights bei 'The Voice of Germany' sind beide hart, aber 'TVOG' ist schmerzvoller, weil ich gegen die verrückten Tricks und Techniken der anderen Coaches vorher keine Abwehr in meinem Dojo einstudieren kann."

Kamrad hat bei seiner Premiere ebenfalls "kein Welpen-Treatment, sondern einen ausgewachsenen Coach-Fight" erlebt. "Ich wurde von Samu, Yvonne und Mark erst mit Konfetti begrüßt und habe dann die harte Schule auf dem roten Stuhl kennengelernt." Wie sich die Coaches um die Talente battlen werden, sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer dann Ende September.

Mark Forster war zuletzt 2022 bei "The Voice of Germany" zu sehen, Catterfeld war von 2016 bis 2018 und 2020 dabei und war außerdem Coach bei "The Voice Senior". Samu Haber war 2013, 2014, 2016, 2017 und 2020 Coach bei "The Voice", zuletzt teilte er sich den Stuhl mit Rea Garvey (51).