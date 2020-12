19.12.2020 18:11 Uhr

„The Voice Of Germany“: Alles über Finalist Oliver Henrich

Die Zuschauer haben entschieden: Paula Dalla Corte, das Duo Mael und Jonas, Oliver Henrich, Alessandro Pola und Tosari Udayana setzten sich am Sonntagabend live im Zuschauer-Voting durch und ziehen ins große Finale der ,,The Voice of Germany"-Jubilaeumsstaffel ein. Es geht um alles und zwar den Titel: "The Voice of Germany" Staffel: 10.

Auch Gesangs-Profi Oliver Henrich ist mit dabei und will „The Voice Of Germany“ werden. Bereits 1996 gründete er seine erste Schülerband. Fünf Jahre später steht er gemeinsam mit der Profiband „Bounce“ auf der Bühne und ist der Frontman einer der meistgebuchten Bon Jovi-Coverbands Europas.

„Ich weiß nicht, wie ich mich fühle“

Oliver ist nicht nur Musiker aus Leidenschaft, sondern auch Familienmensch. Wenn er nicht gerade unterwegs ist, verbringt er schöne Stunden mit seiner Frau, seinem Kind und dem Hund „Luke“.

Der 39-Jährige aus Wülfrath ist happy als Talent im Team Stefanie/Yvonne und steht nun für sie im Finale. Auch wenn seine Zeit bisher sehr turbulent war. „Es war eine krasse Reise, die ich durchgemacht habe. Ich weiß nicht, wie ich mich fühle – ich war schon raus, dann wieder drin, dann wieder raus, jetzt im Finale. Es ist unfassbar. Ich bin überglücklich.“

„Unter Druck wird‘s ja oft auch am besten“

Oliver Henrich zieht für Team Stefanie/Yvonne ins Finale. Er erhielt den Platz eine Woche vor Start der Liveshows nach der krankheitsbedingten Absage eines anderen Talents. Der Vollblutrocker setzt sich im Halbfinale mit 57 Prozent gegen Allstar Juan Geck durch.

„Es war völlig surreal, diesen Anruf zu erhalten. Meine Frau und ich sind völlig ausgerastet. Jetzt bin ich natürlich Hals über Kopf in die Vorbereitungsphase reingestolpert, habe auf der Fahrt nach Berlin schon potenzielle Songs ausprobiert und geübt … Aber unter Druck wird‘s ja oft auch am besten. Ich bin auf jeden Fall mega dankbar für diese neue Chance und wünsche Noah von Herzen gute Besserung!“

Große Gefühle

Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld: „Unsere Herausforderung war nun, aus den vielen großartigen Talenten, die wir in den Sing-Offs hatten, ein ebenso perfektes Gegenstück zu Juan zu finden, wie Noah Sam es war. Oliver vereint alles: Performance, Emotion, Personality, eine unverkennbare Stimme – ein würdiger Finalist. Lieber Oliver, wir können es kaum erwarten, mit dir gemeinsam die #TVOG-Liveshows zu rocken.“

Und es kommt noch größer! Am Sonntagabend singt jeder #TVOG-Finalist seine erste eigene Single gemeinsam mit seinem Coach. Diese Singles stehen ab sofort auf allen gängigen Plattformen zum Download bereit. In seiner Rockballade „If It Wasn’t You“, der seiner Familie und seiner Band gewidmet ist, zeigt Oliver Henrich zusammen mit Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld große Gefühle.

Galerie

So läuft das The Voice-Finale:

Fünf Talente, 15 Songs, ein Sieger. Im Live-Finale singt jedes der fünf Talente drei Songs: Solo, die eigene Single mit dem jeweiligen Coach und einen Song mit einem Star-Gast – Paula mit Sarah Connor, Oliver mit Zoe Wees, Mael & Jonas mit Michael Patrick Kelly, Tosari mit Joy Denalane und Alessandro mit Duncan Laurence.

Per Telefon- und SMS-Voting, sowie dieses Jahr erstmals auch kostenlos online unter www.thevoice.de, küren die Zuschauer ihren Favoriten zu „The Voice of Germany“ 2020. Das Finale von „The Voice of Germany“ am 20. Dezember 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1 sowie auf Joyn.