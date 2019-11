„The Voice Of Germany“: Claudia Emmanuela Santoso kehrt als Star in ihre Heimat zurück

Es klingt wie ein Märchen, doch es ist Wirklichkeit: Die frisch gekürte The Voice Of Germany-Gewinnerin Claudia Emmanuela Santoso kam vor einem Jahr als Musikstudentin aus Indonesien nach Deutschland und bewarb sich für die neunte #TVOG-Staffel. Sie gewann haushoch, veröffentlichte ihre Single „Goodbye“ – und reist nun als Superstar zu „The Voice Indonesia“, wo sie am 28. November ihren ersten internationalen TV-Auftritt haben wird.

„The Voice of Germany“ sorgte 2019 für Rekordzahlen: Die Musikshow erreichte in diesem Jahr weltweit mehr als 266 Millionen Videoviews über alle Digitalplattformen – so viele wie noch nie. Allein die Auftritte von #TVOG-Siegerin Claudia Emmanuela Santoso wurden 50 Millionen Mal (!) angeklickt. Die Sängerin war 2018 nach Deutschland gezogen, um hier Musikwissenschaften zu studieren.

Landesmedien ganz hin und weg

Doch „The Voice Of Germany“ machte sie auch in ihrer Heimat Indonesien zum absoluten Superstar: Nicht nur die Mama und die ganze Familie fieberten bis zum Finale mit, sondern das ganze Land! In ihrer Heimatstadt Cirebon fanden #TVOG-Public Viewings statt, lokale Influencer wollen Claudia zum Interview treffen, die Medien schwärmen von ihrem Talent und der indonesische Generalkonsul gratulierte auf Twitter. Ein großartiger Erfolg, der nun zum nächsten Meilenstein in ihrer noch jungen Karriere führt.

Gaststar bei „The Voice Indonesia“

Santoso kehrt für ein ganz besonderes Highlight zurück nach Asien – nun nicht mehr als einfache Studentin mit einem großen Traum, sondern als bekannter Star, um den sich alle reißen. Claudia folgt der Einladung bei „The Voice Indonesia“ und wird am 28. November ihre Single „Goodbye“ performen. Zum ersten Mal in der Geschichte von „The Voice“ wird eine europäische Gewinnerin bei der Show in Jakarta als Stargast dabei sein. Aktuell arbeitet Claudia bereits an neuen Songs und wird in den nächsten Monaten ihr Debütalbum aufnehmen.

Im Anschluss an „The Voice Indonesia“ steht aber erst einmal die Tour hierzulande auf dem Programm: Im Dezember geht es für Gewinnerin Claudia Emmanuela Santoso, die vier weiteren Finalisten Fidi Steinbeck (35, Hamburg), Freschta Akbarzada (23, Turgi/CH), Erwin Kintop (23, Raststatt), Lucas Rieger (19, Kamen) und Wildcard-Gewinnerin Mariel Kirschall (16, Steinbach) mit „The Voice of Germany – live in Concert“ auf Deutschlandtour. Los geht’s am 6. Dezember in Braunschweig. Tickets und Infos unter thevoiceofgermany.de/tour.

„The Voice of Germany Live in Concert“ 2019

06.12.2019 Braunschweig, Stadthalle

07.12.2019 Frankfurt, Jahrhunderthalle

08.12.2019 Karlsruhe, Schwarzwaldhalle

09.12.2019 Mannheim, Rosengarten/Mozartsaal

11.12.2019 Siegen, Siegerlandhalle

12.12.2019 Oberhausen, KöPi Arena

13.12.2019 Trier, Arena Trier

14.12.2019 Freiburg, SICK Arena

15.12.2019 Fulda, Esperanto Halle

17.12.2019 Koblenz, Conlog Arena

18.12.2019 Göttingen, Lokhalle

20.12.2019 Ludwigsburg, MHP Arena

21.12.2019 Erfurt, Messe

22.12.2019 Düren, Arena Kreis Düren

26.12.2019 Augsburg, Schwabenhalle

27.12.2019 Aschaffenburg, FAN Arena

28.12.2019 Berlin, Verti Music Hall

29.12.2019 Hamburg, Barclaycard Arena

30.12.2019 Bielefeld, Stadthalle