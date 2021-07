„The Walking Dead“: Elfte Staffel ab August auf Disney+ zu sehen

Norman Reedus spielt Daryl Dixon in "The Walking Dead". (tae/spot)

26.07.2021 16:08 Uhr

"The Walking Dead"-Fans aufgepasst: Disney+ hat den Starttermin der elften Staffel der beliebten Zombie-Serie bekannt gegeben. Die neuen Folgen sind ab 23. August im Bereich "Star" des Streamingdienstes zu sehen.

Die elfte Staffel von „The Walking Dead“ wird bald zu sehen sein, auch hierzulande. Der Streamingdienst Disney+ hat bekannt gegeben, dass die neuen Folgen exklusiv ab 23. August um 9 Uhr unter „Star“ verfügbar sein werden. Wöchentlich wird eine neue Episode hinzukommen. Die elfte und letzte Staffel der Zombie-Serie wird dabei in drei Teilen à acht Folgen ausgestrahlt, Part zwei und drei starten im Jahr 2022. Auch alle vorangegangenen Staffeln sind auf Disney+ vorhanden.

In einem Statement der Showrunnerin Angela Kang (45), aus dem unter anderem „The Hollywood Reporter“ im April zitierte, heißt es über Staffel elf: „Wir werden mehr Zombies, massig Action, faszinierende neue Geschichten, nie zuvor gesehene Schauplätze und unsere Gruppen zum ersten Mal zusammen in einer Gemeinschaft sehen, die versucht, wieder aufzubauen, was die Whisperers ihnen genommen haben.“ Demnach wird das Finale der AMC-Serie „größer denn je“ starten, es stehe „viel auf dem Spiel“.

Diese Stars sind in Staffel elf dabei

Zu den Kult-Darstellern der Serie wie Norman Reedus (52), Melissa McBride (56), Josh McDermitt (43), Khary Payton (49) und Cooper Andrews (36) stoßen in Staffel elf unter anderem Margot Bingham (33), Michael James Shaw (34), Laila Robins (62) sowie Josh Hamilton (52).