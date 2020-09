09.09.2020 21:30 Uhr

„The Walking Dead“ endet mit der elften Staffel

Die Macher der Hit-Serie "The Walking Dead" haben überraschend verkündet, dass nach der kommenden elften Staffel Schluss ist. Doch für reichlich Zombie-Nachschub ist bereits gesorgt.

Das kommt unerwartet: Die Zombie-Hit-Serie „The Walking Dead“ endet mit der kommenden elften Staffel. Das hat der Heimat-Sender der Serie AMC bekannt gegeben. Allerdings gibt es einen kleinen Nachschlag für Fans: Die Staffel soll 24 Folgen umfassen, die über einen Zeitraum von zwei Jahren ausgestrahlt werden sollen.

Mit den zuvor angekündigten zehn extra Folgen für die zehnte Staffel stehen somit noch ganze 30 Folgen an. Enden soll der Zombie-Spuk dann spät im Jahr 2022. Doch die Fans können sich neben dem älteren Ableger „Fear the Walking Dead“, der im Juli 2019 um eine sechste Staffel verlängert wurde, bald über weiteren Nachschub freuen. Am 5. Oktober startet der zweite Spin-off „The Walking Dead: World Beyond“ in Deutschland und Österreich auf Amazon Prime Video.

Zombie-Universums wächst weiter

Doch damit nicht genug. Wie AMC auch noch bekannt gab, ist ein weiteres Spin-off in Planung, das 2023 über die TV-Bildschirme flimmern soll. Es soll sich auf die Geschichte der beliebten Charaktere Daryl Dixon (Norman Reedus, 51) und Carol Peletier (Melissa McBride, 55) konzentrieren. Dafür verantwortlich sein wird „The Walking Dead“-Showrunner Angela Kang (44).

Des Weiteren werde eine weitere Serie namens „Tales of the Walking Dead, entwickelt. Dabei soll es sich um eine „episodische Anthologie“ handeln, die die Hintergrundgeschichte bereits existierender oder neuer Charaktere beleuchtet. Außerdem arbeite man an weiteren Projekten, die alle im „Walking Dead“-Universum angesiedelt sind.

(rto/spot)