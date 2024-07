Neuer Teaser enthüllt „The Walking Dead“-Spin-off startet parallel zur US-Ausstrahlung

Bald wiedervereint? Norman Reedus und Melissa Suzanne McBride in der Mutterserie "The Walking Dead". (smi/spot)

SpotOn News | 22.07.2024, 15:50 Uhr

Überraschung im ersten Trailer zur nächsten Runde von "The Walking Dead: Daryl Dixon": Die zweite Staffel startet früher als erwartet. Schon Ende September geht es los - zeitgleich zur US-Premiere.

Am 30. September 2024 geht "The Walking Dead: Daryl Dixon" in Deutschland in die zweite Runde. Magenta TV zeigt die erste von sechs Folgen – dieses Mal zeitgleich mit der US-Premiere, wie ein neuer Teaser zur Serie enthüllt. Bei der ersten Staffel hinkten die deutschen Fans noch gut zwei Monate pro Folge hinterher.

Auch bei "The Walking Dead: The Ones Who Live", einem anderen Ableger um "Walking Dead"-Hauptfigur Rick Grimes (Andrew Lincoln, 50) hatte Magenta TV die deutschen Folgen bereits zeitgleich zum Original gezeigt.

Carol sucht ihre "einzige Familie" Daryl

Der offizielle Titel der zweiten Season des Ablegers ist bereits seit Längerem bekannt. Er lautet nicht einfach "The Walking Dead: Daryl Dixon" Staffel zwei. Der ohnehin lange Titel wird mit "The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol" noch holpriger.

Das bedeutet: In den neuen Folgen steht Daryls beste Freundin Carol Peletier (Melissa Suzanne McBride) im Mittelpunkt. Die macht sich auf die Suche nach ihrem Kumpel, den es in Staffel eins nach Frankreich verschlagen hatte. Denn er ist die "einzige Familie", die sie noch hat, wie Carol im Teaser sagt. Daryl Dixon wiederum versucht herauszufinden, wie und warum er in Europa gelandet ist. Ansonsten verspricht der Trailer die obligatorische Zombie-Action.

Carol hätte schon in der ersten Staffel von "The Walking Dead: Daryl Dixon" eine größere Rolle spielen sollen. Doch aus organisatorischen Gründen konnte Melissa Suzanne McBride nicht in Europa drehen. Carol tauchte nur in der letzten Folge von Season 1 auf.

"The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol" gibt es zunächst exklusiv bei Magenta TV. Später wird die Staffel auch bei anderen Anbietern verfügbar sein.