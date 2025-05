Musik The Weeknd: Der Schlüssel zu Langlebigkeit liegt in Träumen

Bang Showbiz | 16.05.2025, 09:00 Uhr

The Weeknd ist entschlossen, „weiter zu träumen“.

Der 35-jährige Sänger, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, hat mit dem Gedanken gespielt, den Spitznamen Weeknd abzulegen. Er hat aber immer noch einige Karriereambitionen, die er erreichen möchte.

Auf die Frage, ob er seinen Künstlernamen ablegen könnte, sagte er der Zeitung ‚Guardian‘: „Darüber habe ich nicht nachgedacht. Es ist nicht diese kalkulierte Vision.“ Trotzdem freut sich The Weeknd schon auf das nächste Kapitel seiner Karriere. Der Sänger, die neben Jenna Ortega und Barry Keoghan in dem neuen Psychothriller ‚Hurry Up Tomorrow‘ zu sehen ist, teilte mit: „Als Künstler hast du Pflichten und du hast auch Träume. Der Schlüssel zu meiner Langlebigkeit liegt darin, weiter zu träumen. Es gibt definitiv etwas, das für mich nicht erfüllt ist, und der einzige Weg, dorthin zu gelangen, ist, wenn man irgendwo anders ein Kapitel schließt.“

The Weeknd ist außerdem entschlossen, in den kommenden Jahren seine eigene Abstammung zu erforschen. Der preisgekrönte Star, der in Toronto, Kanada, geboren wurde, erklärte: „Ich möchte einen anderen Teil meines Lebens erschließen: meine Herkunft. Ich war noch nie in Äthiopien – ich kann mir nicht vorstellen, was die Rückkehr nach Afrika für mich bedeuten wird, spirituell, emotional und kreativ. Du musst dich wieder mit allem um dich herum verbinden.“

Anfang des Jahres deutete The Weeknd an, dass er sich bereit fühle, seine „Bühnenpersönlichkeit“ in den Ruhestand zu schicken. Der ‚Can’t Feel My Face‘-Hitmacher verriet “Variety‘: „Es ist ein Mindset, in das ich mich hineinversetzen muss, nach dem ich einfach kein Verlangen mehr habe. Ich habe das Gefühl, dass so viel damit einhergeht. Du hast eine Persona, aber dann hast du die Konkurrenz von allem. Es wird zu diesem Hamsterrad: mehr Auszeichnungen, mehr Erfolg, mehr Shows, mehr Alben, mehr Auszeichnungen und mehr Nummer-eins-Hits. Es hört nie auf, bis man es beendet.“