16.05.2025

The Weeknd hat Musik benutzt, um seine Verletzlichkeiten zu „verstecken“.

Der 35-jährige Sänger spielt neben Jenna Ortega und Barry Keoghan in ‚Hurry Up Tomorrow‘ mit, dem Psychothriller unter der Regie von Trey Edward Shults. Er verglich die Dreharbeiten nun mit einer „Therapiesitzung“.

The Weeknd – der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt – sagte der Zeitung ‚Guardian‘: „Bevor wir den Film drehten, ging ich durch jede Heilung, die ich durchmachen musste. Und dann musste ich diese Haut abstreifen, und ich wollte es auf eine Art und Weise machen, die sich visueller anfühlt.“ Wenn Trey Edward Shults nicht gewesen wäre, so The Weeknd, hätte er vieles von seinem Inneren – unter anderem Songs, die aus seinen Emotionen entstanden sind – im „Tresor“ aufbewahrt. „Ich habe viele Alben im Tresor aufbewahrt. Aber es fühlte sich richtig an, es zu erzählen.“

Der Chartstürmer hatte das Gefühl, dass er während der Arbeit mit Trey seine verletzliche Seite zeigen konnte, und erklärte, dass er sich während der Dreharbeiten seinem „kindlichen Ich“ stellte. The Weeknd, der zuvor mit Bella Hadid und Selena Gomez zusammen war, erklärte: „Männer haben dieses Kraftfeld. Es ist, als wollten wir als unbesiegbar rüberkommen, und Verletzlichkeit ist etwas, vor dem man wegläuft. Ich konnte in meiner Musik verletzlich sein, aber ich konnte mich hinter der Musik verstecken.“

Für den Musiker war es deshalb neu, jemandem wie Trey zu vertrauen, dass es ihm erlaubte, verletzlich zu sein. „Es fühlte sich für uns alle wie eine Therapiesitzung an. Ich war in der Lage, mich meinem Kind-Ich zu stellen. Wir machen als Kinder so viel durch, an das wir uns gar nicht erinnern, wir verdrängen einfach alles. Wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, kommt es raus.“