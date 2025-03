Stars ‚The White Lotus‘-Star Carrie Coon: Ihr macht es Spaß, eine Blondine zu sein

Carrie Coon - March 2024 - Avalon - Ghostbusters Frozen Empire New York Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.03.2025, 16:00 Uhr

In Staffel 3 von ‚The White Lotus‘ spielt Carrie Coon eine Luxusurlauberin, die mit ihren Freundinnen in einem Strudel aus Lügen und Konflikten gefangen ist.

Im Interview spricht die Schauspielerin über oberflächliche Frauen-Freundschaften und die Freude, blond zu zu sein.

Ob in Drama-Serien wie ‚The Leftovers‘ und ‚Fargo‘ oder Filmen wie ‚Gone Girl‘: Coon hat längst bewiesen, dass sie mit Schauspielstars wie Justin Theroux und Ben Affleck mithalten kann. Nun erweitert die 44-jährige US-Amerikanerin ihr beeindruckendes Repertoire mit einem Auftritt in der neuen Staffel von ‚The White Lotus‘ (zu sehen auf Sky und über WOW). Die gefeierte HBO-Serie von Mike White kehrt mit einer neuen Besetzung und frischen Intrigen zurück. Carrie verspricht im Interview mit der Agentur teleschau, dass es diesmal besonders chaotisch wird: „Wenn ich die Staffel in drei Worten beschreiben müsste? Drunk Ass Chaos – oder Hot Ass Chaos.“ Besonders fasziniert zeigte sich die 44-Jährige jedoch von der Zusammenarbeit mit ‚The White Lotus‘ -Schöpfer White: „Er erkennt schnell, wie er das Beste aus seinen Schauspielern herausholt.“ In der aktuellen Staffel, die in Thailand gedreht wurde, spielt Coon eine Frau, die an der Seite ihrer beiden Freundinnen in einem Strudel aus Luxus, Lügen und Konflikten gefangen zu sein scheint. Auch wenn die Darstellerin in der Serie glamourös in Szene gesetzt wird, fühlte sie sich in ihrer Rolle herrlich ungebändigt, wie sie lachend offenbarte: „Ja, es macht Spaß, blond zu sein.“