Musik The Who-Auftritt beim Abschluss der The Teenage Cancer Trust-Konzertreihe: Bill Murray befand sich unter den Gästen

Roger Daltrey and Bill Murray - The Who Teenage Cancer Trust Gig - March 2025 - Patrick Gunning BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.03.2025, 16:00 Uhr

Bill Murray sah sich am Sonntagabend (30. März) den Abschluss der The Teenage Cancer Trust-Konzertreihe in der Royal Albert Hall in London an, der von The Who angeführt wurde.

Der ‚Ghostbusters‘-Schauspieler war einer der Gäste bei dem besonderen Event und erinnerte sich daran, die ‚My Generation‘-Rocker vor 50 Jahren spielen gesehen zu haben.

Nach dem Konzert verbrachte der Star hinter der Bühne Zeit mit dem Frontmann der Band, Roger Daltrey. Weitere bekannte Gesichter bei der Show waren die Schauspielerin Sadie Frost, der Hypnotiseur Paul McKenna sowie die Schauspielerin und Dramatikerin Tracy-Ann Oberman. Die Teenager Cancer Trust-Konzertreihe wurde im Jahr 2000 von Daltrey ins Leben gerufen und entwickelte sich zu einem festen Bestandteil des britischen Musikkalenders. Dabei wurden über 34 Millionen Pfund für den guten Zweck gesammelt. Roger ist von Anfang an die treibende Kraft hinter der Konzertreihe gewesen, wird die Leitung aber im Jahr 2026 an Gastkurator und The Cure-Frontmann Robert Smith abgeben. Die Konzertreihe 2025 lief vom 24. bis 30. März und beinhaltete Auftritte von The Who, The Corrs und James Arthur.