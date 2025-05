Musik The Who: Roger Daltrey will nicht mit ‚halbherzigem‘ Pete Townshend touren

The Who Pete Townshend and Roger Daltrey at Music Walk of Fame ceremony - Getty - Nov 19 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2025, 18:00 Uhr

Roger Daltrey hat angedeutet, dass er nicht mit Pete Townshend auf Tour gehen will, nachdem dieser gesagt hat, er fühle sich, als würden The Who „ein totes Pferd auspeitschen“.

Die ‚Pinball Wizard‘-Hitmacher haben gerade erst ihre letzte Tour durch Nordamerika angekündigt. Die ‚The Song Is Over North America Farewell Tour‘ beginnt am 16. August in der Amerant Bank Arena in Florida und soll am 28. September in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas enden.

Der langjährige Schlagzeuger Zak Starkey wurde zum zweiten Mal aus der Tour geworfen, und jetzt ist Frontmann Roger verwirrt über die jüngsten Kommentare von Gitarrist Pete über The Who. Er deutete sogar an, dass er nicht mit ihm auf Tour gehen wolle. Roger wird von der ‚Eden Confidential‘-Kolumne der ‚Daily Mail‘ mit den Worten zitiert: „Wenn Pete nicht auf Tour gehen will, will ich nicht mit The Who auf Tour sein, mit 81, mit jemandem, der nicht da sein will – wenn es das ist, was er sagt. Ich werde es nicht mit jemandem machen, der halbherzig ist. Aber wissen Sie, jeder Hund hat seinen Tag und es war eine wunderbare Fahrt.“ Pete hatte zuvor gegenüber ‚Sunday People‘ gesagt, dass The Who nun schon ein bisschen zu lange andauere. „Zwei von uns sind gestorben. Manchmal fühlt es sich an, als würde man ein totes Pferd auspeitschen.“

Es wurde auch angenommen, dass Zak nach fast 30 Jahren aus der Gruppe gefeuert wurde, nachdem es im März zu Meinungsverschiedenheiten über seinen Auftritt bei einer Show in der Royal Albert Hall für die Wohltätigkeitsorganisation Teenage Cancer Trust gekommen war. Er wurde jedoch innerhalb weniger Tage wieder eingestellt, und Pete sagte in einer Erklärung: „Es gab einige persönliche und private Kommunikationsprobleme auf allen Seiten, die gelöst werden mussten, und diese wurden freudig ausgestrahlt.“ Dann bestätigte Pete aber, dass Zak die beiden nicht auf ihrer letzten Tour durch Nordamerika begleiten wird. Er schrieb auf Instagram: „Nach vielen Jahren großartiger Arbeit an den Drums von Zak ist die Zeit für eine Veränderung gekommen. Eine ergreifende Zeit. Zak hat viele neue Projekte in der Hand und ich wünsche ihm das Beste.“ Zak behauptete dann, er sei zwei Wochen nach seiner „Wiedereinstellung“ erneut gefeuert worden, und schrieb in einer langen Bildunterschrift bei Instagram: „Ich wurde zwei Wochen nach meiner Wiedereinstellung gefeuert und gebeten, eine Erklärung abzugeben, in der ich sage, dass ich The Who verlassen habe, um mich meinen anderen musikalischen Unternehmungen zu widmen. Das wäre eine Lüge.“