„The Winchesters“: Ableger von „Supernatural“ geplant

Die beliebte Mystery-Serie "Supernatural" soll ein Spin-off bekommen. Das war auch für Schauspielstar Jared Padalecki eine Überraschung.

Im TV sind sie Brüder, im echten Leben hätte eine neue Serie offenbar beinahe zu Verstimmungen zwischen Jared Padalecki (38) und Jensen Ackles (43) geführt. Die beiden Schauspieler sind Fans auch als Sam und Dean Winchester aus der erfolgreichen Mystery-Serie „Supernatural“ bekannt. Wie nun bekannt wurde, ist Ackles zusammen mit seiner Ehefrau Danneel (42) in ein Prequel der Show involviert.

Der Ableger soll „The Winchesters“ heißen, wie das Branchenmagazin „Deadline“ berichtet. Die Serie befinde sich bereits in Entwicklung. Ackles und seine Frau sollen demnach als Executive Producer fungieren. Außerdem wird der Schauspieler in der Rolle des Dean Winchester als Erzähler zu hören sein. Die neue Serie soll sich zentral um die Eltern von Dean und Sam drehen.

Padalecki und Ackles waren die beiden Hauptdarsteller von „Supernatural“. Auf Twitter erklärte Padalecki, dass er sich zwar für seinen Kollegen freue, er sich allerdings gewünscht hätte, nicht auf der Plattform diese Neuigkeit zu erfahren. Er sei geknickt, dass Sam Winchester – und damit auch er – überhaupt nicht involviert gewesen sei. In einem weiteren Tweet erklärte er, dass er „bitter enttäuscht“ sei.

No.

It’s not.

This is the first I’ve heard about it.

I’m gutted. https://t.co/1i8eC8YAdV

— Jared Padalecki (@jarpad) June 25, 2021