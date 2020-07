„The Witcher: Blood Origin“: Spin-off zum Fantasy-Hit angekündigt

Montag, 27. Juli 2020 21:14 Uhr

Die Netflix-Serie "The Witcher" bekommt eine Spin-off-Mini-Serie. Henry Cavill wird aber vermutlich nicht dabei sein.

Die im Dezember erschienene Netflix-Serie „The Witcher“ bekommt ein Spin-off. Das hat der Streamingdienst nun offiziell bekanntgegeben. Henry Cavill (37), der Hauptdarsteller der Serie, wird allerdings vermutlich nicht – oder höchstens nur kurz – zu sehen sein.

Die sechsteilige Mini-Serie „The Witcher: Blood Origin“ soll nämlich ganze 1.200 Jahre vor Geralt von Riva (Cavill) spielen. Das Spin-off wird die Geschichte des ersten Hexers erzählen, wie Netflix bei Twitter schreibt. Verantwortlich für die neue Serie sind demnach Declan de Barra und Lauren Schmidt Hissrich (41).

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be.

Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich.

