Open-Air-Tournee angekündigt Thirty Seconds to Mars bestätigen Deutschland-Tour für nächstes Jahr

Thirty-Seconds-to-Mars-Frontmann Jared Leto vor wenigen Tagen bei einem Konzert in Oslo. (dr/spot)

SpotOn News | 28.10.2024, 14:36 Uhr

Gute Nachrichten für die Fans von Thirty Seconds to Mars: Die Band um die Brüder Jared und Shannon Leto kommt im nächsten Jahr für drei Open-Air-Konzerte nach Deutschland. Die Tickets gehen bereits diese Woche in den Vorverkauf.

Nach ihrer aktuellen "Seasons Tour" wollen Thirty Seconds to Mars auch im kommenden Jahr wieder live auf der Bühne stehen. Wie die Band um die Brüder Jared (52) und Shannon Leto (54) nun auf der offiziellen Instagram-Seite der Gruppe bekannt gab, werden sie im Juni 2025 für drei Open-Air-Konzerte nach Deutschland kommen. Die Shows finden in Halle (Saale), Sankt Goarshausen und Mönchengladbach statt.

Ticketvorverkauf startet diese Woche

Der Vorverkauf für die Deutschland-Konzerte beginnt bereits am kommenden Mittwoch (30. Oktober). Wie Ticketmaster berichtet, können sich zunächst Telekom- und RTL+-Kunden ab 10 Uhr Tickets im Presale sichern. Ab Donnerstag (31. Oktober) um 10 Uhr startet dann der reguläre Vorverkauf.

Die Open-Air-Konzerte finden am 27. Juni 2025 auf der Freilichtbühne Peißnitz in Halle (Saale), am 28. Juni auf der Loreley Freilichtbühne in Sankt Goarshausen und am 29. Juni im Sparkassenpark in Mönchengladbach statt. Weitere Stationen ihrer Tour sind Lodz in Polen, Mailand, Görz, Lucca, Neapel, Alba in Italien, Barcelona, Fuengirola, Gijón in Spanien und Porto in Portugal.

Die Band ist aktuell noch bis Ende des Jahres mit ihrer "Seasons Tour" unterwegs, mit der sie diesen Sommer bereits in Deutschland zu Gast war. Nach drei weiteren Konzerten in Bukarest, Istanbul und Dubai beendet Thirty Seconds to Mars zunächst seine Tour.