„This Is Us“: Das verrät der neue Trailer über Staffel fünf

17.10.2020 15:49 Uhr

Die fünfte Staffel von "This Is Us" startet am 28. Oktober in den USA. Nun wurde ein Trailer veröffentlicht, der erste Details verrät.

Die erfolgreiche NBC-Serie „This Is Us“ geht in die nächste Runde. Ursprünglich sollte die fünfte Staffel in den USA ab dem 11. November 2020 über die Bildschirme flimmern. Der Start wurde allerdings auf den 28. Oktober vorverlegt. Nun veröffentlichte der Sender auf Twitter einen neuen Trailer, der erste inhaltliche Details verrät.

Der knapp 90-minütige Trailer beginnt mit einem Rückblick auf das Finale der vierten Staffel, in dem sich Randall Pearson und sein Bruder Kevin einen erbitterten Kampf lieferten. Doch nicht nur die daraus resultierende Kluft zwischen den beiden ist offenbar ein großes Thema in Staffel fünf. So ist etwa auch zu sehen, wie sich Randall und seine Familie vor dem Fernseher versammeln und die „Black Lives Matter“-Bewegungen verfolgen.

The time for family is now.

Be there for the two-hour premiere of #ThisIsUs, Tuesday October 27 on @NBC. pic.twitter.com/SSw0scLgz4

— This Is Us (@NBCThisisUs) October 16, 2020