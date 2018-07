This Is Us: Mandy Moore frisch verlobt – aber immer noch planlos?

Sonntag, 29. Juli 2018 17:42 Uhr

Mandy Moore hat noch nicht angefangen, ihre Hochzeit zu planen. Die 34-jährige Sängerin und Schauspielerin ist mit Musiker Taylor Goldsmith verlobt, hat aber nun zugegeben, dass weder sie, noch er es eilig damit haben, ihren großen Tag zu planen.

Ferner hätten sie den gesamten Prozess noch gar nicht ins Rollen gebracht. Nach ihren Hochzeitsplänen gefragt, erklärte Moore gegenüber ‚Us Weekly‘: „Ich habe noch nicht angefangen“‚ Der ‚This Is Us‘-Star könnte aber dennoch schon sehr bald zum Altar schreiten, da sie kürzlich verraten hat, „ganz kurzfristig“ heiraten zu können.

‚E! News‘ sagte sie: „Ich denke, wir haben eine grobe Idee davon, wann es passieren soll, aber ich denke, da es nichts ausuferndes werden wird, wird es vielleicht nicht so viel Planung brauchen, oder das ist es jedenfalls, was ich mir selbst sage. Ich habe mir einen witzigen Beruf für jemanden ausgesucht, der es gar nicht mag, dass sich die ganze Aufmerksamkeit auf ihn konzentriert, also habe ich mein Mädelswochenende bereits gehabt. Es war so eine Art Geburtstags/Junggesellinnenabschieds-Mädelswochenende, alles in Einem, und das war großartig und fantastisch, also fühle ich mich jetzt irgendwie so, als könnte es ganz kurzfristig passieren. Vielleicht sage ich den Leuten sogar gar nichts und sie erscheinen einfach im Haus und es entwickelt sich einfach.“

Quelle: instagram.com

Seit zwei Jahren zusammen

Mandy Moore und ihr Verlobter sind seit zwei Jahren ein Paar, nachdem sie sich auf Instagram kennengelernt haben. Die Sängerin rät deshalb jedem, der im Internet nach der Liebe sucht, keine „Angst zu haben“. Sie sagte im Interview mit der Unterhaltungswebseite: „Ich meine, ich denke, habe keine Angst, dich dem Ganzen zu öffnen? […] Ich kannte die Regeln der sozialen Netzwerke nicht. Ich habe ihn nicht verlinkt […]. Ich habe nichts dieser Sachen gemacht und […] er entdeckte das, was ich über ihn und seine Band gesagt habe, und so haben wie einander getroffen.“