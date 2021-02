„This Is Us“-Star Mandy Moore ist zum ersten Mal Mutter geworden

24.02.2021 08:48 Uhr

Mandy Moore ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die "This Is Us"-Schauspielerin veröffentlichte ein Foto ihres Sohnes und verriet auch gleich den Namen.

Das Baby ist da! Mandy Moore (36, „This Is Us“) und ihr Ehemann Taylor Goldsmith (35) sind Eltern geworden, wie die US-Schauspielerin am Dienstag via Instagram bekannt gab. Es ist das erste Kind für das Paar. Der Familienzuwachs hört auf den Namen August Harrison Goldsmith und ist pünktlich am errechneten Geburtstermin zur Welt gekommen, wie Moore berichtet. „Sehr zur Freude der Eltern.“

Zu dem Foto, das das Neugeborene im hellblauen Strampler zeigt, schrieb sie weiter: „Wir waren darauf vorbereitet, uns auf alle möglichen neuen Arten zu verlieben, aber es übersteigt alles, was wir uns jemals hätten vorstellen können.“ Im September hatte die 36-Jährige ihre Schwangerschaft verkündet und von ihrem schwierigen ersten Trimester berichtet.

Mandy Moore und Taylor Goldsmith sind seit November 2018 verheiratet.