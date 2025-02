Kurz nach Verlust des Zuhauses „This Is Us“-Star Milo Ventimiglia ist zum ersten Mal Vater geworden

Milo Ventimiglia durchlebt aktuell ereignisreiche Wochen. (dr/spot)

SpotOn News | 01.02.2025, 09:34 Uhr

Es sind bewegende Wochen für Milo Ventimiglia und seine Frau Jarah Mariano: Kurz nachdem sie bei den Los-Angeles-Bränden ihr Hab und Gut verloren haben, durften der Schauspieler und das Model nun ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen.

"This Is Us"-Star Milo Ventimiglia (47) ist zum ersten Mal Vater geworden. Seine Ehefrau, das Model Jarah Mariano (41), brachte am 23. Januar ihre gemeinsame Tochter Ke'ala Coral Ventimiglia zur Welt. Die freudige Nachricht verkündete die frischgebackene Mutter am 31. Januar auf Instagram – allerdings unter ganz besonderen Umständen.

Denn die junge Familie durchlebt aktuell schwere Zeiten: Bei den verheerenden Bränden in Los Angeles verlor das Paar Anfang Januar sein Zuhause. "Am 7. Januar mussten meine Familie und ich wegen des Palisades-Feuers evakuiert werden", berichtete Mariano in ihrem Post. "Wir haben unser Zuhause verloren, in dem wir lebten, und alles, was wir besitzen – ebenso wie unser Haus, das sich im Bau befand und in das wir bald einziehen wollten."

Dankbar trotz des Verlusts

Doch trotz des schweren Schicksalsschlags blickt die kleine Familie optimistisch in die Zukunft. "Obdachlos, aber niemals heimatlos", schrieb Mariano zu einem Foto, das die kleinen Füßchen ihrer Tochter und die Pfote des Familienhundes zeigt. Das Einzige, was wirklich zähle, sei, dass die Familie "zusammen, glücklich, gesund und sicher" sei.

Die frischgebackenen Eltern baten in dem Post auch um etwas Privatsphäre, um die erste Zeit mit ihrer Neugeborenen in Ruhe genießen zu können. "Wir haben bereits alles, was wir brauchen, in Hülle und Fülle und werden uns zu gegebener Zeit mit Updates zurückmelden", ließ Mariano ihre Follower wissen.

Hochzeit und Baby-News im Stillen

Ventimiglia und Mariano gehen in ihrer Beziehung meist sehr diskret vor und versuchen Privates nicht in die Öffentlichkeit zu tragen. Erst im September 2023 hatten die beiden in Hawaii im engsten Kreis geheiratet, wie ein Sprecher des Paares dem "People"-Magazin bestätigte. Die Schwangerschaft verkündete das Model dann Ende September 2024 mit einem Bikini-Foto via Instagram, das sie mit deutlich sichtbarem Babybauch auf einem Surfbrett zeigte.