„This Is Us“-Star mit Ausraster bei den Golden Globes?

„This Is Us„-Star Chrissy Metz ist am Rande der „Golden Globes„-Verleihung offenbar gegen Alison Brie ausfällig geworden.

Chrissy Metz muss wohl vergessen haben, wie Mikrofone funktionieren. Das legt ein Interview-Mitschnitt nahe, in dem es sich so anhört, als nenne sie ihre Schauspiel-Kollegin Alison Brie („The Disaster Artist“) eine „Bitch“.

Der „This Is Us“-Star war im Rahmen einer Facebook Live-Show im Vorfeld der Preisverleihung interviewt worden. Als der Moderator sie am Ende des Gesprächs fragte, ob sie wisse, wer Brie sei, antwortete Metz sarkastisch: „Weiß ich das?“ Noch bevor der Ton runtergefahren wird, hört man sie im Anschluss etwas sagen, das klingt wie „sie ist so eine Bitch“.

It’s terribly unfortunate anyone would think much less run a story that was completely fabricated! I adore Alison and would never say a bad word about her, or anyone! I sure hope she knows my heart. https://t.co/IdeN2x2j9q

— Chrissy Metz (@ChrissyMetz) 7. Januar 2019