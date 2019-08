Thomas Gottschalk: „Das ist meine letzte große Herausforderung“

Nach seiner Bestseller-Biografie „Herbstblond“ kommt jetzt die Fortsetzung „Herbstbunt“: In seinem neuen Buch schreibt Thomas Gottschalk über die Last der Jahre.

Showmaster und TV-Ikone Thomas Gottschalk bringt in gut zwei Wochen die Fortsetzung seiner Autobiografie heraus, dieses Buch soll dann vom Älterwerden handeln.

„Ich im Kampf gegen die Vergreisung. Das ist meine letzte große Herausforderung. Ich werde sie bewältigen – top, die Wette gilt!“, zitiert der Südwestrundfunk den Entertainer (69) über die Veröffentlichung am 2. September. Das Buch trägt den putzigen Untertitel „Wer nur alt wird, aber nicht klüger, ist schön blöd.“ Gottschalks erster Rückblick „Herbstblond“ war 2016 erschienen.

Buchpräsentation im TV

Er wird mit dem Band „Herbstbunt“ am 24. September in der TV-Sendung „Die Pierre M. Krause Show – SWR3 Latenight“ erwartet. Der Besuch im Studio der „Pierre M. Krause Show“ hat auch einen fernseh-historischen Aspekt: In den gleichen Studios hat Gottschalk ab 1977 eine seiner ersten TV-Sendungen moderiert – die „Telespiele“. Die interaktive Computergameshow des damaligen SWF mit Spielen wie „Pong“, bei denen durch laute Zuschauerrufe Balken auf dem Bildschirm bewegt werden konnten, wurde hier produziert. Gottschalk kommt also nach Hause zu Krause.

Thomas Gottschalk wurde am 18. Mai 1950 in Bamberg geboren. Er startete seine Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Mit der Sendung „Na sowas!“ gelang ihm der Durchbruch im Abendprogramm des ZDF. 1987 übernahm er das Unterhaltungs-Flaggschiff „Wetten, dass..?“ und moderierte bis 2011 151 Sendungen. Gottschalk ist seit 1976 mit Thea verheiratet.

Im April 2019 verkündete der Entertainer die Trennung. Er hat zwei Söhne und zwei Enkel und lebte jahrelang in den Vereinigten Staaten, jetzt wieder in Deutschland. (dpa/KT)