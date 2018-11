Thomas Gottschalk: „Es gibt größeres Leid auf der Welt“

Dienstag, 13. November 2018 13:43 Uhr

Die neuesten Bilder vom komplett zerstörten Anwesen von Thomas Gottschalk in Malibu sind erschreckend. Von seiner pompösen Villa sind nur noch die Grundmauern übrig. Nun meldet sich der Entertainer erneut zu Wort.

Obwohl Gottschalk und seine Familie zumindestens wohnungstechnisch in Malibu vor dem Nichts stehen dürften, möchte sich die TV-Legende nicht in die Opfer-Rolle drängen. So sagt er gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Ich möchte nicht auf Mitleidstour gehen und mein Elend klagen. Es gibt größeres Leid auf der Welt.“

Die Opferzahl der Brandkatastrophe wird aktuell auf über 40 angegeben, wobei auch immer noch eine Vielzahl an Menschen vermisst wird.

Erschreckende Bilder

Gestern sah Thomas Gottschalk erstmals das Ausmaß der Katastrophe. Eine Drohne hat Luftaufnahmen seines Anwesens gemacht, die schockieren. Die bekannte, die Umgegend prägende Windmühle, die weithin sichtbar auf seinem Anwesen stand, ist komplett zerstört, nur die Grundmauern erinnern noch an das einstige Wahrzeichen. Viele seiner wertvollen Wertgegenstände sind den Flammen zum Opfer gefallen, einzig sein Rolls Royce, der in einer entfernten Garage parkte, blieb verschont.

Über die überstürzte Flucht seiner Frau Thea (72) sagt der Entertainer: „Dann gehst du nicht zum Safe und nimmst nicht die Geburtsurkunde raus, dann nimmst du nicht den Rilke von der Wand. Thea hat sich die Katzen geschnappt und Futter und die Katzenklos. Die Katzenklos sind gerettet und mein Rilke ist verbrannt.“

Am Freitag soll es für Thomas Gottschalk nach Kalifornien zurückgehen. Zu seinem Grundstück wird er Aufgrund der Lage nicht können, will er auch nicht: „Die Straßen sind gesperrt, es brennt noch immer, Strom gibt es auch nicht. Insofern habe ich auch kein Interesse, mir die Asche meines Besitzes anzugucken.“