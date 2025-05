Stars Thomas Gottschalk gibt Show-Aus bekannt

Thomas Gottschalk - 17.11.16 - Berlin - BREUEL-BILD BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.05.2025, 10:00 Uhr

Der Entertainer zieht sich aus Samstagabend-Shows zurück.

Thomas Gottschalk verabschiedet sich von seinen TV-Zuschauern.

Der Entertainer steht bereits seit Jahrzehnten vor der Kamera. Am bekanntesten ist er wohl für die langjährige Moderation der Samstagabend-Show ‚Wetten, dass…?‘. Seit 2018 ist er zusammen mit Günther Jauch und Barbara Schöneberger Teil der RTL-Spielshow ‚Denn sie wissen nicht, was passiert‘. Im Vorfeld der gestrigen Ausgabe (10. Mai) hieß es bereits, dass Gottschalk eine große Ankündigung hätte.

Die gab er dann am Ende der Live-Show bekannt: Der TV-Star wird aufhören. „Es gibt immer einen Moment, wo man sagen kann: Das war’s für mich am Samstagabend. Dieser Moment ist heute gekommen“, verkündete er. Doch warum ausgerechnet jetzt? „Ich werde am nächsten Sonntag 75 und das ist der Punkt für einen Moderator, wo man sagen sollte, man nimmt sich selber raus“, erklärte er.

Gottschalk fügte hinzu: „Ich hab immer gesagt, wenn der Papst jünger ist als ich, ist der Abend für mich gelaufen. Deswegen verabschiede ich mich vom Samstagabend-Entertainment.“ Eine letzte Sendung mit dem 74-Jährigen wird es noch geben: Am 6. Dezember ist Thomas Gottschalk ein letztes Mal bei ‚Denn sie wissen nicht, was passiert‘ zu sehen.