Thomas Gottschalk nach dem Feuer: „Ich habe Freude am Leben“

Sonntag, 25. November 2018 11:40 Uhr

Bei den verheerenden Bränden in Kalifornien wurde auch das Anwesen von TV-Ikone Thomas Gottschalk komplett zerstört. Aber die Freude am Leben wiegt jedenfalls bei ihm schwerer, als die Trauer um den Verlust.

Der berühmte Showmaster bleibt nach dem Verlust seines liebevoll gestalteten Anwesens mit einer englischen Mühle in Malibu zuversichtlich. „Auch wenn es um traurige und ernste Themen geht, kann ich meine Art nicht verleugnen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Rust bei Freiburg: „Ich bin Unterhalter und habe Freude am Leben.“

Öffentliches Jammern oder Selbstmitleid gehörten nicht zu seinem Repertoire. Der 68-Jährige werde weiter arbeiten und sich sozial engagieren. Im Europa-Park in Rust sammelte er in der Nacht zum Sonntag Spenden für den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg. Es kamen laut der Organisatoren 145.000 Euro zusammen.

Gottschalk schreibt ein neues Buch

Ein Großbrand im US-Bundesstaat Kalifornien hatte Gottschalks Haus Anfang November komplett zerstört. Gottschalk und seine Familie lebten viele Jahre dort. „Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, persönliche Dinge, die mich betreffen, nicht auszubreiten“, sagte der Entertainer. Sein eigenes Schicksal sei im Vergleich zu anderen Tragödien überschaubar. Er schaue nun, wie es weitergehe. Antworten habe er noch nicht. Zudem schreibe er an seinem zweiten Buch (Das erste, „Herbstblond“ erschien 2015) und plane ferner auch eine Fernsehshow für das kommende Jahr. (dpa/KT)