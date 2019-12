Thomas Gottschalk und Mike Krüger bei „Genial daneben“

In seinem Advents-Spezial „Genial daneben – die Weihnachtsshow“ am Mittwoch, den 4. Dezember, darf sich Gastgeber Hugo Egon Balder (69) über zwei große Spürnasen im Rateteam freuen. Moderator Thomas Gottschalk (69) und Comedian Mike Krüger (67) werden sich dieses Mal in der Aufklärung wichtiger Fragen der Menschheitsgeschichte versuchen. Ob sie den richtigen Riecher beweisen können?

In der Sendung geht es wie immer um die Beantwortung von Fragen wie beispielsweise, warum das bayrische Zwiesel im April 2017 einen Weihnachtsmarkt veranstaltete oder auch warum ein US-Amerikaner Weihnachten 2018 an drei Tagen sechs Flüge unternahm. Auch die Herkunft des Ausdrucks „Heilig’s Blechle“ will geklärt werden und lässt die Köpfe rauchen.

Fragen über Fragen im Weihnachtsgewand

Doch die beiden Ikonen der deutschen Fernsehgeschichte stellen sich den schwierigen Rätselein nicht als Duo, sondern im Team. Neben den beiden Kultstars treten auch „Joko&Klaas“-Moderatorin Jeannine Michaelsen (37), die Komiker Ilka Bessin (48) und Dieter Nuhr (59), Koch Horst Lichter (57), Moderator Guido Cantz (48), Stand-up-Comedian Chris Tall (28), Schriftsteller Torsten Sträter (53), sowie Stimmimitator Thorsten Bär (40) an.

Außerdem sind auch die festen Rate-Spezialisten Hella von Sinnen (60) und Wigald Boning (52) mit von der Partie, um sich den verrückten Fragen der Zuschauer zu stellen. Gemeinsam feiern die Promis ihre erste Weihnachtsparty mit Weihnachtsliedern, Weihnachtsdeko, einem großen Überraschungspaket und Bescherung von Thomas Gottschalk persönlich inklusive.

In der Show klären sich aber nicht nur die Fragen der Zuschauer, auch für den Gastgeber findet sich eine Antwort. „Ich frage mich seit geraumer Zeit, wie ein Mensch wie ich, der zwei Semester Germanistik studiert hat und eigentlich Deutschlehrer werden wollte, am Ende in so einer Show gelandet ist. Jetzt weiß ich es“, so der 69-jährige. „Genial daneben – Die Weihnachtsshow“ wird am Mittwoch, den 04. Dezember 2019 ab 20:15 Uhr im SAT.1 ausgestrahlt.