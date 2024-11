An diesem Mittwoch Thomas Gottschalk wird Spielleiter in Stefan Raabs RTL+-Show

Thomas Gottschalk (l.) wird bei Stefan Raabs neuer Show zum Spielleiter. (jom/spot)

SpotOn News | 06.11.2024, 13:28 Uhr

Hoher Besuch für Stefan Raab: In der neuen Folge seiner RTL+-Show wird er Thomas Gottschalk als Gast begrüßen. Der übernimmt dabei einmalig die Rolle des Spielleiters.

Zwei Entertainment-Größen treffen aufeinander: Thomas Gottschalk (74) wird in der Quiz- und Competition-Show von Stefan Raab (58) zu sehen sein. Das gab Gottschalk zunächst selbst in einer Instagram Story bekannt. Auf Nachfrage von spot on news bestätigte der Sender RTL den prominenten Gast, der einmalig zum Spielleiter in der Sendung wird. "Überraschung", schrieb der Moderator am Dienstag (5. November) zu einem gemeinsamen Bild aus der Show und fügte an: "Am Mittwoch bin ich bei Stefan Raab." Das Duo scheint sich bei dem Treffen prächtig amüsiert zu haben, die beide sitzen sich lachend gegenüber.

Zu seinem Ankündigungs-Clip schrieb Gottschalk zudem: "Es gibt vier Gründe, warum ich heute Abend bei Stefan Raab auftrete: Erstens mag ich den Mann. Zweitens ist das meine einzige Chance, endlich mal gemeinsam mit Gülcan Kamps in einer Show aufzutreten. Drittens fühle ich mich mit meinem Buch 'Ungefiltert' in den Spiegel Top 10 ganz wohl und will da bleiben. Und viertens hat der Pusher von Stefan dem Kai Pflaume bei Instagram 'ne Menge Follower gebracht, die bei mir besser aufgehoben wären!"

Video News

TV-Comeback mit neuer Show

Die Sendung "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" (#DGHNDMBSR, immer mittwochs, 20:10 Uhr bei RTL+) feierte am 18. September 2024 Premiere. Das neue Format wurde nach Raabs TV-Comeback und seinem Boxkampf mit Spannung erwartet. In der Show, die eine Mischung aus "TV total" und "Schlag den Raab" ist, blickt Raab nicht nur humorvoll auf das aktuelle Geschehen, er tritt auch gegen Kandidaten und Kandidatinnen in einem Quiz und Challenges an. Es winkt ein Millionengewinn. Moderator und Raab-Sidekick Elton (53) führte in mehreren Folgen durch die Games. Als Spielleiterinnen waren aber auch schon Sophia Thomalla (35) oder Frauke Ludowig (60) mit von der Partie.