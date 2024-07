"Der einzig Wahre" Thomas Müller tritt zurück: So reagieren Kollegen und Wegbegleiter

Thomas Müller sagt "Servus" beim DFB - seine Kollegen reagieren emotional. (ncz/spot)

SpotOn News | 15.07.2024, 14:41 Uhr

WM-Held und Fanliebling Thomas Müller nimmt Abschied von der Fußball-Nationalmannschaft. Ehemalige und aktuelle Kollegen reagieren mit emotionalen Nachrichten.

Nach 131 Länderspielen und 45 Toren hat Thomas Müller (34) am Montag (15. Juli) seinen Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verkündet. Im Netz reagieren zahlreiche Kollegen, Fans und Wegbegleiter auf den DFB-Abschied des Weltmeisters von 2014.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf (63) beschreibt Müller in einem Statement als "in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Fußballer". "Seine Leistungen und seine Titel sprechen für sich. Er hat einen der erfolgreichsten Abschnitte in der Geschichte unserer Nationalmannschaft mit seinen Toren und seinem Spielwitz wesentlich mitgeprägt, gekrönt durch den WM-Titel 2014 in Brasilien", so Neuendorf. "Ich habe an Thomas Müller immer seine fußballerische Qualität bewundert. Aber auch seinen bodenständigen Charakter, seinen Humor und seine Klugheit. Der Spieler Thomas Müller wird unserer Mannschaft fehlen, der Mensch Thomas Müller mindestens genauso sehr."

Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) ist "dankbar, dafür, dass ich Thomas einen Teil seiner Karriere begleiten durfte, bei der Nationalmannschaft und beim FC Bayern". Die Zusammenarbeit sei ihm eine Freude gewesen. "Thomas ist ein leidenschaftlicher Profi, der für den Fußball noch immer genauso brennt wie am ersten Tag." Er habe Müller als "einen sehr intelligenten Spieler erlebt – fußballerisch, emotional und ganz grundsätzlich". "So sehr ich es bedauere, dass er nun nicht mehr bei uns dabei sein wird, so groß ist meine Hoffnung, dass Thomas den deutschen Fußball auch in Zukunft prägen wird – als Spieler des FC Bayern und zukünftig auch in weiteren Rollen."

Für Nationalmannschaftsdirektor Rudi Völler (64) ist Müller unvergleichbar: "Seinen Wert für den deutschen Fußball kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Egal, ob in all den Jahren beim FC Bayern oder bei der Nationalmannschaft – mit Thomas hat jedes Team neben einem Topstürmer immer auch ein Gesicht bekommen, einen vorbildlichen Charakter."

So reagieren Manuel Neuer und Co. auf Thomas Müllers DFB-Rücktritt

Wie beliebt Thomas Müller auch bei seinen Mitspielern war, zeigt sich an deren Reaktionen auf seine Ankündigung. Nationaltorhüter Manuel Neuer (38) war einer der ersten, der sich auf Instagram zu Wort meldete. "LEGENDE! DANKE THOMAS!", schrieb der Torwart, der seine DFB-Karriere etwa zeitgleich mit Müller begann. In einer Instagram-Story teilte Neuer mehrere gemeinsame Fotos mit Müller und schrieb: "Danke für alles im DFB-Team, Thomas!"

Nationalmannschaftskollege Antonio Rüdiger (31) teilte ein Bild mit Müller in seiner Story und schrieb ebenfalls "Legende". Auch Emre Can (30) schloss sich mit den Worten "Legende! Danke für alles!" an. Niclas Füllkrug (31) schrieb" "Danke, Legende! Wahnsinn, was du für unsere Nationalmannschaft geleistet hast… Servus, Thomas!" und fügte traurige Emojis sowie Herzen in den Deutschland-Farben hinzu.

Nachwuchsspieler Florian Wirtz (21) kommentierte Müllers Abschiedsvideo kurz und knapp: "War mir 'ne Ehre". Nationalspieler wie Marco Reus (35), David Raum (26) oder Karim Adeyemi (22) lobten Müller ebenfalls als "Legende". Torhüter Kevin Trapp (34) versah den Post mit einem weinenden Emoji und einem Herz. Nationalmannschafts-Legende Lothar Matthäus (63) schrieb: "Der einzig Wahre".

Bastian Schweinsteiger reagiert auf Müllers DFB-Aus

Bastian Schweinsteiger (39), der viele Jahre gemeinsam mit Thomas Müller für den DFB und Bayern spielte, widmete Müller einen Post auf X: "Lieber Thomas, was für eine unglaubliche Reise mit dem DFB-Team! Gemeinsam durften wir viele großartige Siege und bittere Momente im Trikot mit dem Adler auf der Brust erleben – mit dem Höhepunkt 2014 in Brasilien. Danke für alles, was du für das deutsche Trikot getan hast. Deutschland kann stolz auf dich sein!" Hinzu fügte er mit einem Zwinker-Smiley: "P.S.: Im Bayern-Trikot geht es hoffentlich noch die ein oder andere Saison erfolgreich weiter." Müller steht beim FC Bayern noch bis 2025 unter Vertrag.

Lieber Thomas, was für eine unglaubliche Reise mit dem @DFB_Team! Gemeinsam durften wir viele großartige Siege und bittere Momente im Trikot mit dem Adler auf der Brust erleben – mit dem Höhepunkt 2014 in Brasilien. Danke für alles, was du für das deutsche Trikot getan hast.… pic.twitter.com/J6f6KerXxn — Bastian Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) July 15, 2024

Holger Badstuber (35), ebenfalls langjähriger Kollege beim DFB und FCB, schrieb auf X: "Chapeau zu deiner großartigen Karriere im Nationaltrikot! Deine Leidenschaft, dein Kampfgeist und dein unermüdlicher Einsatz haben dich zu einer wahren Legende gemacht. Es war eine Ehre, einige dieser Momente gemeinsam mit dir zu teilen. Auf eine weiterhin erfolgreiche Zeit im Bayern-Trikot!"

Chapeau zu deiner großartigen Karriere im Nationaltrikot! 🇩🇪 Deine Leidenschaft, dein Kampfgeist und dein unermüdlicher Einsatz haben dich zu einer wahren Legende gemacht. Es war eine Ehre, einige diese Momente gemeinsam mit dir zu teilen 👏🏼🇩🇪 Auf eine weiterhin erfolgreiche Zeit… pic.twitter.com/Sqs0usT0bX — Holger Badstuber (@Badstuber) July 15, 2024

Auf weitere Spiele beim FC Bayern, wo Müller seit 2008 ununterbrochen spielt, hofft auch Präsident, Herbert Hainer: "Die jüngere Generation kennt das DFB-Team nicht ohne Thomas Müller und ich möchte es mir ohne ihn eigentlich nicht vorstellen. Dennoch ist es nun so weit: mit dem Rücktritt von Thomas Müller zieht einer der ganz Großen das DFB-Trikot für immer aus", wird er zitiert. "Im Namen aller Fußballfans möchte ich mich sehr bei Thomas für seine großartigen Leistungen und seine stilprägende Art in der Nationalmannschaft bedanken. Und als Präsident des FC Bayern freue ich mich, dass Thomas auch weiterhin für unseren Klub spielen wird."

"Tadelloser Typ"

Auch über den Fußball hinaus prägte und begeisterte Thomas Müller. Skirennläufer Felix Neureuther (40) kommentierte Müllers Post mit den Worten: "Prägend für viele Generationen!!! Danke dafür." Tennis-Legende Boris Becker (56) teilte die Ankündigung von Müllers DFB-Aus in seiner Story und schrieb "Danke Dir, Thomas". Ex-Handballprofi Stefan Kretzschmar (51) schrieb: "Wirst fehlen. Tadelloser Typ. Ein ganz Großer. Menschlich, als auch sportlich. Nur das Beste für dich."