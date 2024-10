Seltenes Interview Thomas Tuchels Mutter sicher: WM-Titel mit England „kann er schaffen“

Thomas Tuchels Mutter Gabriele hat sich zum neuen Trainer-Posten ihres Sohnes geäußert. Sie zeigt sich sicher, dass Tuchel den ersten Titel für England im 21. Jahrhundert gewinnen wird. Das stünde "in den Sternen".

Seit dem 16. Oktober ist offiziell bestätigt, dass der ehemalige Bayern-Trainer Thomas Tuchel (51) englischer Nationalcoach wird. Die ganze Insel wartet selbstverständlich auf den nächsten Titel der Three Lions. Bislang steht nur ein einziger Stern (bei der Heim-WM 1966) zu Buche. Thomas Tuchels Mutter Gabriele hat nun dem englischen "The Mirror" ein überaus seltenes Interview gegeben. Sie zeigt sich darin sicher, dass Tuchel, der "alles mit so viel Leidenschaft" mache, bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada den Titel mit England gewinnen wird.

"Er kann es schaffen, davon bin ich überzeugt", sagt Gabriele Tuchel im Hinblick auf die Siegchancen des englischen Teams in zwei Jahren. "Ich glaube, es steht in den Sternen, es gibt eine besondere Ausrichtung, man kann es schaffen. Wenn Thomas sich etwas in den Kopf setzt, ist er so leidenschaftlich bei der Sache, dass ich glaube, dass er es schaffen kann."

Auch zeigt sich Gabriele Tuchel begeistert davon, dass ein deutscher Trainer den Chefposten in England übernimmt. "Einen deutschen Trainer für England zu haben, das hätte man früher nie für möglich gehalten, oder?", meint Tuchel. "Wenn man an die Geschichte zwischen unseren beiden Ländern denkt, zeigt das, wie weit wir es gebracht haben, den Respekt zwischen den beiden Nationen."

Enge Beziehung zu Oma Josephine

Für ihren Sohn sei es "eine große Ehre", England zu trainieren. "Ich habe gesehen, dass Prinz William ihm Glück wünschte und sogar der Premierminister im Parlament."

Auch einige private Einblicke gewährt Gabriele Tuchel in ihrem Interview. So verrät sie, dass Thomas Tuchel oft seine Eltern in seinem Geburtsort Krumbach besuchen würde. "Wir haben eine sehr enge Beziehung zu ihm, und wir waren oft in London, um ihn und unsere Enkelkinder zu sehen."

Seiner Großmutter Josephine Harder habe Tuchel ebenfalls sehr nahegestanden. Sie verstarb vor Kurzem im Alter von 94 Jahren, wie Gabriele Tuchel noch enthüllt.

Tuchel teilt zwei Töchter, Emma-Josefine und Kim, mit seiner Ex-Frau Sissi, einer ehemaligen Journalistin. Das Paar war von 2009 bis 2022 verheiratet.