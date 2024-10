Nach 12 Jahren Thore Schölermann hört bei „taff“ auf

Thore Schölermann ist seit 2012 im "taff"-Team. (eyn/spot)

SpotOn News | 30.10.2024, 15:22 Uhr

Thore Schölermann wird am 31. Oktober überraschend seine letzte Sendung "taff" moderieren. Das hat er der "Bild"-Zeitung bestätigt. Der zweifache Vater wolle sich damit mehr Zeit für seine Familie schaffen.

Thore Schölermann (40) steigt nach 12 Jahren beim TV-Magazin "taff" auf ProSieben aus. Schon am 31. Oktober moderiert er nach rund 800 Sendungen zum letzten Mal. "Jede der Sendungen hat mir einen riesengroßen Spaß gemacht. Ich bin superdankbar für die Zeit und verlasse dieses Studio wirklich mit zwei weinenden Augen", erklärt Schölermann der "Bild"-Zeitung.

Der endgültige Abschied von der Sendung fühle sich für ihn noch nicht wirklich real an. "Mit 'taff' ging alles los. Ich verdanke dieser Sendung und diesem Team meine ganze Karriere, weil da wirklich alles gestartet ist", so der Moderator. Er gehörte seit 2012 mit unter anderem Rebecca Mir (32), Annemarie Carpendale (47) oder Daniel Aminati (51) zum wechselnden "taff"-Team.

Mehr Zeit für die Familie

Durch das Ende seines "taff"-Engagements wolle sich Thore Schölermann mehr Zeit für seine Familie schaffen. Mit seiner Frau Jana Schölermann (37) hat er die zweijährige Tochter Ilvi, vor vier Monaten wurde sein erster Sohn geboren. "Ich tausche Sendezeit gegen Zeit mit meiner Familie. Das ist der beste Tausch, den ich je gemacht habe. Das fühlt sich absolut richtig an", begründet der 40-Jährige seine Entscheidung.

Thore Schölermann absolvierte eine Schauspielausbildung und wirkte nach seinem Abschluss in der ARD-Vorabendserie "Verbotene Liebe" mit. 2012 stieg er als Moderator bei "taff" ein. Seit 2013 ist er Moderator der Castingshow "The Voice of Germany" und der Kinderversion "The Voice Kids". Diese Shows werde er auch weiterhin moderieren.