Nachhaltiges Leben: Thore Schölermann gibt private Einblicke

Glomex

03.08.2021 13:30 Uhr

Promis zeigen einem nur selten das eigene Haus. „The Voice of Germany“-Moderator Thore Schölermann ist da aber zum Glück anders, denn er ist richtig stolz, auf das was er sich in den letzten Jahren gebaut hat. Wie grün er wohnt, zeigt er in diesem Video.

Promis zeigen einem nur selten das eigene Haus. „The Voice of Germany“-Moderator Thore Schölermann ist da aber zum Glück anders, denn er ist richtig stolz, auf das was er sich in den letzten Jahren gebaut hat. Wie grün er wohnt, zeigt er in diesem Video.