Thore Schölermann verrät mehr zu seiner Verlobung

Thore Schölermann verrät Details zu seinem Heiratsantrag. Der 34-jährige Moderator und die 31-jährige Jana Julie Kilka sind bereits seit sage und schreibe acht Jahren ein Paar. Nun gab Schölermann am Dienstag (12. Februar) offiziell die Verlobung bekannt, die schon im April des vergangenen Jahres stattgefunden hat.

Dem Magazin ‚Bunte‘ verriet das Paar nun, auf welch romantische Art und Weise der TV-Star in Österreich um die Hand seiner schönen Freundin anhielt. Und dabei spielte der Verlobungsring eine ganz besondere Rolle, wie Schölermann verriet: „Ich habe immer aus Scherz gesagt, dass ich Jana keinen Verlobungsring von der Stange kaufe, den jeder hat, sondern lieber den Diamanten selbst ausgrabe. Etwas Ähnliches habe ich heimlich vorbereitet.“

Der Ring soll aus Afrika kommen

Das verliebte Paar will nun gemeinsam nach Afrika reisen und dort in einer Mine einen Diamanten aussuchen, der anschließend wohl eingefasst am Finger von Kilka funkeln soll.

Als besondere Überraschung hatte der 34-Jährige Familie und Freunde in eine Hütte in ihrem Urlaubsort eingeladen, die seine Neu-Verlobte nach dem Antrag überraschten. Kilka erinnerte sich an den emotionalen Moment: „Ich musste sofort weinen.“ Wie romantisch…