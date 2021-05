„Tiger King“-Star Joe Exotic angeblich an Krebs erkrankt

15.05.2021 20:30 Uhr

Der inhaftierte "Tiger King"-Star Joe Exotic hofft weiterhin auf seine Begnadigung. Auf Twitter machte er nun öffentlich, angeblich an Krebs erkrankt zu sein. Um medizinisch versorgt werden zu können, bitte er um Haftentlassung.

Joe Exotic (58), bekannt aus der Netflix-Dokuserie „Tiger King: Großkatzen und ihre Raubtiere“, will weiterhin seine Begnadigung erwirken. Der ehemalige Zoobetreiber sitzt seit 2019 eine Gefängnisstrafe von 22 Jahren ab, weil er laut Gericht den Mord an seiner Erzfeindin Carole Baskin (59) beauftragt hat. Auf Twitter gab der 58-Jährige nun bekannt, dass sein „PSA-Wert für Prostatakrebs sehr hoch“ sei. Das Gefängnis habe demnach „Tests genehmigt, um zu überprüfen, in welchem Stadium [der Krebs] sich befindet“. Ein erhöhter PSA-Wert ist lediglich ein Hinweis auf Prostatakrebs, kann aber auch andere Ursachen haben.

Weiter berichtete Joe Exotic auf Twitter von gesundheitlichen Problemen: „Mein Körper ist müde, ich habe enorm an Gewicht verloren“, schrieb er unter anderem. Er wolle eine Begnadigung von US-Präsident Joe Biden (78) erwirken, „damit ich nach Hause gehen und richtige medizinische Versorgung und richtiges Essen bekommen kann“.

Joe Exotic hatte bereits unter der US-Präsidentschaft von Donald Trump (74) darauf gehofft, begnadigt zu werden. Trump hatte diesem Wunsch bis zu seinem letzten Amtstag jedoch nicht entsprochen.

In seinem Tweet bat Exotic nun sowohl Präsident Biden als auch Vizepräsidentin Kamala Harris (56) darum, „die Begnadigung, die Trump zurückgelassen hat“, zu unterschreiben.

John Phillips has received my medical records from FMC Fort Worth and my PSA count came back very high for prostate cancer. The prison has approved testing to verify what stage it is in. My body is tired, I have lost a tremendous amount of weight, the mouth sores… pic.twitter.com/pPbaGcPYwA

— Joe Exotic (@joe_exotic) May 14, 2021